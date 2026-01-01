מדאיג: רשת המסעדות ג'פניקה נמצאת תחת התקפה

הרשת המצליחה, שנמצאת בבעלותו של ברק אברמוב, עברה 3 ניסיונות הצתה והשלכת רימון רסס לעבר סניפיה. המשטרה צפויה לגבות עדות מבעלי בית"ר ירושלים

רשת המסעדות ג’פניקה, שבבעלות של איש העסקים והבעלים של בית”ר ירושלים ברק אברמוב, נמצאת תחת התקפה מאז מוצאי שבת האחרונים. זה התחיל במוצ”ש בניסיון הצתה שלא הצליח של סניף הרשת בגבעתיים, והמשיך אמש (ראשון) כאשר רימון רסס הושלך לעבר חזית הכניסה למסעדת גפ’ניקה בקריית אונו, כאשר הרימון הסב נזק לחזית של המסעדה.

מלבד זאת, בלילה שבין שבת לראשון הושלך גם מטען צינור לעבר החזית של הסניף ברחוב ז’בונטיסנקי ברמת גן, כאשר בכל המקרים לא נפגע איש והייתה פגיעה ברכוש בלבד. כאמור, היה ניסיון לפגוע גם בסניף המסעדה בבניין הוורד בגבעתיים, כאשר גורמים אלמוניים ניסו להצית את המקום, ולאחר שלא הצליחו הם נמלטו לפני שהאש התפשטה, ולמקום נגרם נזק קל.

חוקרי מרחב דן במשטרה חוקרים כעת את כל האירועים ובודקים האם יש קשר ביניהם. המסעדות עצמן נמצאות בזיכיון, כשהמשטרה צפויה לגבות עדות גם מאברמוב על מנת לבדוק האם יש משהו שגורם לפגיעה ולהבין כיצד בזמן קצר מאוד קורה כזה דבר ברשת המסעדות האסייתית ג’פניקה, שנחשבת לרשת מצליחה מאוד.

ברק אברמוב (אורן בן חקון)

עסקת הענק שנחתמה לאחרונה

כזכור, לאומי פרטנרס חתמה לאחרונה על רכישת 20% מרשת המזון של אברמוב שכוללת לא מעט מותגים, תמורת כ-200 מיליון ש”ח לפי שווי של מליארד ש”ח, מה שמסמן אקזיט חלקי משמעותי עבור אברמוב והבעת אמון גדולה בפעילות שבנה לאורך השנים.

קבוצת לאנדורה, שהוקמה על ידי אברמוב לפני כ-20 שנה, הפכה לפלטפורמת מזון רחבה הכוללת פעילות לאורך כל שרשרת הערך, מייצור ולוגיסטיקה ועד הפעלה של רשתות מסעדות ומכירה ישירה לצרכן. הנכס המרכזי של הקבוצה הוא רשת ג’פניקה, רשת המסעדות האסייתיות הגדולה בישראל עם יותר מ-40 סניפים בפריסה ארצית ובסיס לקוחות רחב.

ברק אברמוב (אורן בן חקון)

החברה מציגה בשנים האחרונות צמיחה עקבית, עם מודל עסקי מגוון הכולל סניפים בבעלות, זכיינות, משלוחים, מועדון לקוחות ופעילות ייצור והפצה. על פי הנתונים, הכנסות לאנדורה ב-2026 צפויות להגיע לכחצי מיליארד שקלים, עם EBITDA של כ-130 מיליון שקל ורווח נקי של כ-100 מיליון שקלים, נתונים שמסבירים את שווי החברה בעסקה.