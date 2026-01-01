בסימן מראדונה: הבקשה המוזרה של ארגנטינה לפיפ"א

לפני המפגש מול אנגליה, האלביסלסטה הגישו בקשה רשמית לשחק במדים הכחולים, בהם ניצחו את האנגלים במונדיאל 1986. וגם: התגובה של מסי על זהות היריבה

משחקי פסיכולוגיה או מחווה נוסטלגית? נבחרת ארגנטינה כבר חושבת על כל דרך אפשרית להוציא את אנגליה מאיזון לקראת חצי הגמר הרותח של המונדיאל (רביעי, 22:00), ונראה שהיא הולכת הכי רחוק שרק אפשר. לפי דיווח של העיתונאי הבכיר גסטון אדול, ההתאחדות הארגנטינאית הגישה בקשה מיוחדת ורשמית לפיפ”א: לאפשר לה לעלות למשחק הגורלי מול האנגלים עם המדים המשניים, הסט הכחול המלא, במקום חולצת הפסים המסורתית בצבעי תכלת-לבן.

המדים הכחולים ייצרו זיכרונות חדשים לארגנטינאים?

הבקשה הזו מעבירה את הטירוף אצל אוהדיה של אלופת העולם, שכן המדים הכחולים מזוהים בצורה היסטורית ומצמררת עם רבע הגמר האגדי של 1986, שבו דייגו מראדונה פירק את אנגליה עם “יד האלוהים” ו”שער המאה” באצטדיון האצטקה. עד כה, החבורה של ליונל סקאלוני לבשה את מדי הפסים המסורתיים בחמישה מתוך ששת משחקיה בטורניר הנוכחי. הפעם היחידה שבה ארגנטינה עלתה עם הסט הכחול הכהה הייתה בניצחון בשלב הבתים מול ירדן ב-28 ביוני, וכעת מתברר שבמחנה הארגנטינאי רוצים לראות את אותו הצבע בדיוק על הדשא בחצי הגמר.

שחקני נבחרת אנגליה, יצליחו להעיף את אלופת העולם? (IMAGO)

המירוץ לנעל הזהב

מעבר ללוחמה הפסיכולוגית מחוץ למגרש, ארגנטינה מגיעה להתמודדות אחרי 1:3 מרשים על שווייץ ברבע הגמר, בעוד אנגליה הבטיחה את מקומה בין ארבע האחרונות בזכות ניצחון קשוח על נורבגיה. מי שיוביל את ארגנטינה בקרב הענקים הוא כמובן ליונל מסי, שנמצא בכושר מפלצתי ומוביל את מירוץ “נעל הזהב” של הטורניר עם שמונה שערים ושני בישלים (במשותף עם קיליאן אמבפה הצרפתי). עבור מסי, שמנסה להגן על התואר שבו זכה עם נבחרתו בקטאר 2022, מדובר ברגע מכונן במיוחד.

ליונל מסי, יפגוש לראשונה את האנגליים (רויטרס)

הפרעוש מתכונן למפגש הראשון בקריירה מול אנגליה

בראיון מיוחד ל-ESPN ארגנטינה לאחר הניצחון על השווייצרים, התייחס הפרעוש לראשונה להיסטוריה הטעונה של המפגש וליריבות שהחלה עוד לפני שנולד: “כל מה שראיתי ושאני זוכר מהמשחק של ארגנטינה נגד אנגליה ב-1986 מגיע מסרטונים ומתמונות שהארגנטינאים צופים בהם וחווים אותם מחדש כל הזמן”, הודה כוכבה של אינטר מיאמי בכנות.

“אבל אני חושב שהקבוצה הזו רגילה לשחק משחקי כדורגל גדולים בלי קשר לזהות היריבה. ברור שלשחק נגד אנגליה זה מיוחד כי הם מעצמה, ומשחקים נגד מעצמות הם תמיד מיוחדים. באופן אישי, זו הפעם הראשונה בקריירה שאשחק נגדם. שיחקתי נגד כולם חוץ מאשר נגד אנגליה, אז זה יהיה נחמד גם מהסיבה הזו. אנחנו נחווה את המשחק הזה בדיוק כמו מה שהוא - חצי גמר מונדיאל נגד קבוצה נהדרת, וננסה להגיע בצורה הטובה ביותר כדי להתחרות שוב בגמר”.