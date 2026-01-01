"דיברתי עם פרננדס, אבל אשמור את זה בינינו"

מאמן צ'לסי, אלונסו, דיבר על הכוכב במסע"ת: "רוצה את אנצו בקבוצה", ועל החזרה לקדמת הבמה: "לא אגיד מה יקרה במאי, אבל יש לי ביטחון ואני אופטימי"

אחרי שסיימה עונה די מאכזבת מבחינתה רק עם המקום העשירי בפרמייר ליג וללא השתתפות במפעלים האירופיים בעונה הבאה, צ’לסי מינתה לעמדת המאמן את צ’אבי אלונסו, שינסה להחזיר את הבלוז לקדמת הבמה באנגליה. היום (שני) הספרדי סיפק מסיבת עיתונאים ראשונה בתפקיד:

“ההתרגשות מורגשת במועדון ובסגל. זו הזדמנות להיות חלק מהמועדון הגדול הזה, ליצור את ההתרגשות הזו ואת החיבור עם האוהדים, לנצח משחקים ולהגיע להצלחה. אני רוצה ליהנות מזה, להיות חלק מהמועדון הזה, לעבוד כתף אל כתף עם המנהלים המקצועיים, השחקנים ושאר אנשי הצוות”.

“זה מועדון עם פוטנציאל אדיר. אנחנו צריכים לקבל החלטות חשובות ונכונות. כבר נבנה כאן בסיס מוצק, ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך לעצב את המנטליות הזו כדי להיות תחרותיים על המגרש, לנצח משחקים וגם ליהנות מהדרך”.

צ'אבי אלונסו עם חולצת צ'לסי (רויטרס)

על המטרה לחזור למפעלים האירופיים: “ללא ספק זו המטרה. כדי להשיג את המטרה הזו אנחנו חייבים לעשות את הדברים בצורה הנכונה. זו העבודה שלי. לכן אני כל כך מצפה לעבוד עם כל הסגל. בינתיים אני מרוצה מאוד מהימים הראשונים שלי כאן. הזמן יגיד אם נצליח, אבל אנחנו שואפים גבוה”.

“אחרי העונה שעברה אנחנו מתחילים מחדש, עם אנשי צוות מקצועי חדשים ועם צוות אימון חדש. השחקנים נלהבים מאוד ממה שאנחנו עושים. האנרגיה וההתלהבות כבר קיימות”.

כשנשאל על מצבו של אנצו פרננדס בקבוצה: “אני רוצה שהוא יישאר. דיברנו, אבל כפי שאתם יכולים להבין, תוכן השיחה בינינו הוא פרטי. אבל כן, דיברנו”.

אנצו פרננדס (IMAGO)

על תפקידו כמנג’ר: “מבחינתי, זה אומר שאנחנו עובדים יחד כדי לקבל את ההחלטות הנכונות בתכנון הסגל, יום אחרי יום. זו האחריות שלי. איך אנחנו רוצים לבנות ולהכין את הסגל, אילו שחקנים ואילו עמדות אנחנו צריכים – זו העבודה שאנחנו עושים יחד עם ההנהלה. אנחנו מסכימים בינינו וכבר קבענו את סדרי העדיפויות שלנו”.

ההליכה בעקבות מוריניו: “הפרמיירליג היא הליגה התחרותית ביותר בעולם. אני מאוד נרגש לקבל על עצמי את האתגר הזה, להשתפר וללמוד יחד, ולהיות חלק מההיסטוריה של צ'לסי. המועדון הזה עבר המון הצלחות, היו לו המון שחקנים גדולים והמון מאמנים גדולים. אני מרגיש מכובד, בר מזל ומוכן”.

צ'אבי אלונסו במסע"ת צ'לסי (רויטרס)

על קול פאלמר: “כבר מהיום הראשון אפשר לראות שמדובר בכישרון מיוחד, זה לא דבר מובן מאליו שיש לך מישהו כזה בקבוצה. אפשר להבחין באיכות שלו וביכולת שלו לקבל את ההחלטה הנכונה ברגע הנכון ובמקום הנכון. אני שמח שהוא הגיע עם גישה טובה. אנחנו מאוד רוצים להוציא ממנו את המיטב. אנחנו בונים קבוצה חזקה כדי למצוא את השחקנים המרכזיים שלנו. ללא ספק, קול הוא אחד מאותם שחקני מפתח בחלק ההתקפי”.

על מרקו פאלסטרה: יש לו הרבה איכויות מצוינות שמתאימות לכדורגל המודרני. זה שחקן שמביא איתו גמישות. הוא יכול לשחק גם במערך של ארבעה שחקני הגנה וגם במערך של חמישה, והוא יכול לשחק בצד שמאל”.

מרקו פאלסטרה (צ'לסי)

על היעדרות שחקנים בעקבות המונדיאל: “זה היה משהו שכבר ידענו עליו מראש. אין שום הפתעה בכך שחלק מהשחקנים עדיין לא חזרו. אני שמח בשבילם – מה שהם חווים הוא משהו בלתי נשכח. אנחנו מקווים שבסופו של דבר אלופי העולם יחזרו ונוכל לחגוג איתם”.

המאבק על התואר: “יש לנו שאיפה לנצח הרבה משחקים ולהיות תחרותיים. אנחנו צריכים לקבל החלטות חשובות ולבנות תרבות חזקה במועדון. אני לא אגיד מה יקרה בחודש מאי, אבל יש לי ביטחון ואני אופטימי. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות עונה גדולה. זה הזמן להתכונן, לעבוד, לפעול בחוכמה בהרבה תחומים ולהאמין בקבוצה יחד עם האוהדים שלנו בסטמפורד ברידג'”.

סטמפורד ברידג' מוכן (IMAGO)

מצבו של אלחנדרו גרנאצ’ו בקבוצה: “המצב הוא שדיברנו עם המנהלים המקצועיים. יש מועדונים נוספים שמעוניינים בו. אנחנו מקווים שהכול יסתיים בצורה הטובה ביותר עבור כולם”. ועל ג’קסון: “ניקולס יצטרף אלינו למסע המשחקים באסיה. אני מצפה לעבוד איתו במהלך הימים האלה”.