הקלה בריאל: קורטואה יהיה כשיר לפתיחת הליגה

השוער הבלגי עבר בדיקות בעקבות הפציעה שספג במונדיאל, שלא גילו ממצא משמעותי. הוא צפוי לחזור כרגיל לאימוני טרום העונה, אך יחמיץ את משחק ההכנה

תיבו קורטואה יכול לנשום לרווחה, וכך גם בריאל מדריד. השוער הבלגי עבר היום (שני) סדרת בדיקות בעקבות הפציעה בשריר הארבע ראשי ברגל שמאל, ממנה סבל במהלך המונדיאל, והתוצאות העלו כי מדובר בפגיעה קלה בלבד. המשמעות היא כי הוא צפוי להיות כשיר למחזור הפתיחה של הליגה הספרדית ב-23 באוגוסט.

בדיקת ה-MRI שעבר לא גילתה ממצא מדאיג, ובריאל מעריכים כי הפציעה לא תשפיע גם על תוכנית ההכנה שלו לעונה. קורטואה צפוי לשוב לאימוני טרום העונה עם יתר שחקני הסגל במהלך השבוע האחרון של חודש יולי, לאחר שישלים את תקופת החופשה שניתנה לו.

יחמיץ את משחק ההכנה

למרות ההערכות האופטימיות, השוער לא צפוי לקחת חלק במשחק ההכנה של ריאל מדריד מול פיורנטינה, שייערך ב-1 באוגוסט בקלגנפורט שבאוסטריה. במועדון מעדיפים שלא לקחת סיכונים ולאפשר לו להשלים את תהליך ההחלמה באופן מלא.

תיבו קורטואה ממרר בבכי בירידה לספסל (IMAGO)

קורטואה עצמו נשמע רגוע לאחר שעזב את המרפאה בוולדבבאס, שם עבר את הבדיקות, וקיבל הנחיות להמשך הטיפול בשריר הפצוע. עם שובו מהחופשה הוא יחל את ההכנות לעונה תחת ז'וזה מוריניו, ויפגוש גם את מאמן השוערים החדש של הבלאנקוס, נונו סנטוס.

ברקע, ממשיך לעמוד גם העימות המתוקשר בין קורטואה למאמן נבחרת בלגיה, רודי גארסיה, בעקבות חילופו ברבע גמר המונדיאל מול ספרד. למרות המתיחות, בריאל יכולים להתמקד בבשורה המעודדת מבחינתם – השוער הראשון שלהם צפוי לעמוד בין הקורות כבר במחזור הפתיחה של הליגה.