ממשיכה להתחמש: משה סמל הצטרף להפועל ר"ג

האורדונים עובדים בכל הכוח לקראת העונה הבאה בליגה, וכפי שפרסמנו לראשונה, צירפו את הקשר שמגיע בהשאלה מהונגריה ויחבור מיד למחנה האימון באוסטריה

העולה החדשה לליגת העל, הפועל רמת גן, ממשיכה להתכונן לעונת 2026/27 ואחרי שרק אתמול צירפו במועדון את תמיר גלזר, היום (שני) וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE, האורדונים הודיעו גם על צירופו של משה סמל, הקשר שיגיע בהשאלה לעונה מהמועדון ההונגרי פושקאש אקדמי.

סמל (23), קשר בעל אוריינטציה התקפית, הצטרף לפושקאש אקדמי בקיץ שעבר לאחר עונה מרשימה במדי הפועל ראשון לציון. כעת הוא חוזר לישראל ויחזק את סגל האורדונים לקראת עונת החזרה לליגת העל. השחקן שחתם במועדון באמצעות סוכניו, אדם קידן וגלעד קצב, כבר נמצא באוסטריה ויחבור מיידית לחבריו במחנה האימונים בגראץ.

לאחר החתימה אמר סמל: “אני מגיע להפועל רמת גן עם תחושת רעב גדולה ועם רצון אדיר להצליח עם הקבוצה. אני מאוד אוהב את הדרך החדשה שנבנית במועדון, שמכוון גבוה. שמעתי רבות על הקהל המיוחד של המועדון ואני כבר מחכה לחגוג איתו, יאללה הפועל”.