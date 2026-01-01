המסר של ענאן חלאילי בסטורי לאחר פיצוץ העסקה

שחקן הכנף הישראלי העלה סטורי ראשון לאחר שנודע שהעברה לאינטר לא תצא לפועל בשל הבדיקות הרפואיות באיטליה, ובחר לשתף פסוק מהקוראן לצד תמונה שלו

שעות ספורות לאחר שהתברר כי מעברו המתוכנן של ענאן חלאילי לאינטר נפל, שחקן הכנף שבר את השתיקה עם מסר קצר אך טעון ברשתות החברתיות.

בסטורי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו העלה חלאילי תמונה שלו משתחווה על כר הדשא, לצד הפסוק: "ועשוי שתשנאו דבר והוא טוב לכם, ועשוי שתאהבו דבר והוא רע לכם", וסיים במילים: "אלחמדוללה" ("השבח לאל").

הפוסט מגיע לאחר שהעסקה, שהייתה אמורה להפוך אותו לכדורגלן הישראלי היקר בהיסטוריה עם מעבר בשווי 25 מיליון אירו, בוטלה בעקבות אי-עמידה בבדיקות הקרדיולוגיות המחמירות של הוועד האולימפי האיטלקי, למרות שעל פי הדיווחים עבר את הבדיקות הרפואיות של אינטר עצמה.

הסטורי של ענאן חלאילי (צילום מסך)

נראה כי באמצעות המסר שבחר לפרסם, חלאילי מביע אמונה וקבלה של השתלשלות האירועים, ומאותת כי הוא מביט קדימה למרות האכזבה מהעסקה שלא יצאה לפועל.