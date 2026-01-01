השליטה של אנגליה וצרפת והנתון שידאיג ארגנטינה

רגע לפני שארבע הגדולות של חצי הגמר נאבקות על התואר הנכסף, ניתוח הנתונים המלא חושף: מי הכי מאיימת, מי זו ששולטת באוויר ומי לא רצה? כל המספרים

ארבע נבחרות נותרו במרוץ אל עבר התואר הנחשק ביותר בכדורגל העולמי, ושני משחקים בלבד מפרידים ביניהן לבין תהילת עולם במונדיאל 2026. רגע לפני שארגנטינה, אנגליה, צרפת וספרד עולות לכר הדשא לחצאי הגמר, הנתונים הסטטיסטיים הרשמיים המשוקללים לפי דקות משחק נחשפים ומספקים הצצה מרתקת למה שמחכה לנו.

ההתקפה הקטלנית של צרפת מול ההגנה של ספרד

אמנם אלופת העולם המכהנת, ארגנטינה, היא זו שכבשה את כמות השערים הגבוהה ביותר בטורניר (17), אך מי שמציגה את משחק ההתקפה האיכותי ביותר היא צרפת. הטריקולור מובילים בממוצע השערים למשחק, בכמות האיומים על השער ובנתון ה-XG (שערים צפויים) הגבוה ביותר ל-90 דקות.

מנגד, חצי הגמר הראשון יפגיש את הצרפתים עם ספרד, שמציגה את ההגנה החזקה ביותר בטורניר. החבורה של לואיס דה לה פואנטה ספגה את שער הבכורה שלה בטורניר רק בשלב רבע הגמר מול בלגיה. עם זאת, הספרדים סובלים מבעיית ניצול מצבים קשה: למרות שאיימו על השער 110 פעמים (בדיוק כמו צרפת), הם תרגמו זאת ל-11 שערים בלבד, לעומת 16 של הצרפתים.

שחקני נבחרת ספרד חוגגים (רויטרס)

היעילות האנגלית והתלות במסי

נבחרת אנגליה של תומאס טוכל אולי מציגה כדורגל פחות יצירתי משלוש יריבותיה, אך היא מפצה על כך ביעילות קטלנית. בזכות הסיומת של הארי קיין וג'וד בלינגהאם, נבחרת שלושת האריות כובש למעלה משני שערים למשחק. האנגלים מסוכנים במיוחד בכדורי גובה, הם מובילים את הטורניר בכמות הנגיחות לשער (24) ובשערי נגיחה (4), נתון שאמור להדאיג מאוד את הארגנטינאים, שמחזיקים באחוז ההצלחה הנמוך ביותר במאבקים אוויריים מבין ארבע העולות.

מהצד השני, ההגנה האנגלית תצטרך להישאר ערנית במיוחד מול כדורי העומק של ארגנטינה, ובעיקר של קפטן האלופה. ליאו מסי ניפק לא פחות מ-15 מסירות עומק מפתח שחתכו הגנות לאורך הטורניר - יותר מכל שחקן אחר במונדיאל.

מי רצה יותר? הנתון המדאיג של האלופה

אחד הנתונים המפתיעים ביותר בטורניר נוגע לכושר הגופני וללחץ של נבחרת ארגנטינה. למרות שהאלופים כיסו את המרחק הגדול ביותר (706.5 ק"מ), מדובר בנתון מטעה שנובע מהדקות הרבות ששיחקו בהארכות. בפועל, בחישוב הממוצע לפי דקות, ארגנטינה היא הנבחרת שרצה הכי פחות, ביצעה הכי פחות ספרינטים, והייתה הכי פחות אגרסיבית בלחיצה על מובילי כדור בחלק המגרש של היריבה.

ליאו מסי (רויטרס)

מי שנמצאת בקצה השני של הסקאלה היא ספרד, שהוכחה כנבחרת העובדת ביותר מבין הארבע. הספרדים רצים, מוסרים ולוחצים יותר מכולם, כשהם גם מחזיקים בנתון החזקת הכדור הגבוה ביותר במונדיאל כולו (66%) ובדיוק מטורף של 90.4% במסירות (נתון זהה לזה של ארגנטינה).