יוהאן מנזמבי סיכם באסטון וילה, טילמנס ביונייטד

הכישרון השווייצרי מהמונדיאל היה בדרך לניוקאסל, אלא שזוכת הליגה האירופית קרובה לבצע מחטף, בעוד קשרה הבלגי סגר בקבוצה של מייקל קאריק. העברות

המונדיאל בצפון אמריקה עוד לא הגיע לסיומו, אך בינתיים חלון העברות פתוח וקבוצות ברחבי העולם כבר מתכננות ובונות את סגלן לקראת העונה המתקרבת.

דיווחים חמים

# בדרך למחטף: לפי פבריציו רומנו, אחד מיהלומי המונדיאל בצפון אמריקה, יוהאן מנזמבי, קשרה של נבחרת שווייץ שהיה בדרכו לניוקאסל, סיכם באסטון וילה ומתקרב למעבר רשמי אליה מפרייבורג הגרמנית, שתקבל בעבורו סכום של כ-60 מיליון אירו.

# מי שנמצא בדרכו החוצה מאסטון וילה, הוא הקשר, יורי טילמנס שסיכם במנצ’סטר יונייטד, שהפעילה את סעיף השחרור של הבלגי בסך 41 מיליון אירו, השדים האדומים בדרך לצרפו אחרי שהמעבר של אנדריי סנטוס הושלם.

יורי טילמנס, בדרך להיפרד מאסטון וילה (IMAGO)

# דיווח נוסף שקשור בקבוצה של אונאי אמרי, פאריס סן ז’רמן סיכמה את העברתו של לוקה דין והודיעה שאחרי המונדיאל היא תשלם את סעיף השחרור של המגן השמאלי של אסטון וילה ונבחרת צרפת, העומד על פחות מעשר מיליון אירו. שחקן ההגנה ששיחק כבר בעבר במועדון מבירת צרפת יחזור אליו אחרי עשור, בתור הגיבוי לנונו מנדש.

ברהים דיאס ולוקה דין במאבק (רויטרס)

# אסטון וילה מחפשת מחליף ראוי ללוקה דין שבדרך לפ.ס.ז’ ומי שכעת גבוה ברשימת המועמדים הוא פרביס אסטופיניאן, מגנה האקוודורי של מילאן שבעברו שיחק תחת אונאי אמרי בתקופתם בוויאריאל. הקבוצה מברמינגהאם נמצאת במגעים מתמשכים על מנת לרכוש את השחקן.

אסטופיניאן עם תואר איש המשחק (IMAGO)

# רומא החליטה לצאת מהמרוץ על מייסון גרינווד ובמקום זאת לנסות להביא את שחקן ההתקפה של צ’לסי, אלחנדרו גרנאצ’ו. הג'יאלורוסי שוקלים לבצע את זה בעסקה דומה לזאת שעשו בעונה הקודמת עם דונייל מאלן – השאלה, עם חובת רכישה אחרי כמות הופעות מסוימת.

בן ווייט מול אלחנדרו גרנאצ'ו (IMAGO)

# מי שאולי בדרך לעזוב את רומא הוא מאנו קונה, כשליברפול מעוניינת להצטרף למרוץ על הקשר של הג’יאלורוסי ונבחרת צרפת שמספק טורניר מונדיאל נהדר עד כה עם העפלה לשלב חצי הגמר עם הטריקולור. גם מנצ’סטר יונייטד הראתה עניין בשחקן, אלא שהיא החתימה את אנדריי סנטוס וסיכמה על רכישת יורי טילמנס.

מאנו קונה (IMAGO)

# הבלם מקסים אסטב בדרך לעזוב את ברנלי שירדה לליגה השנייה באנגליה והוא סיכם בר.ב לייפציג שככל הנראה תשלם בעבורו כ-32 מיליון אירו.