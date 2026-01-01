שיא כל הזמנים: בית"ר י-ם מכרה 20 אלף מנויים

המועדון הודיע רשמית כי אזל מלאי המנויים שהוקצב לעונה הקרובה, במה שיכניס סכום של כ-24 מיליון ש"ח לקבוצה: "מודים לכל אוהד שילווה את הקבוצה"

הישג חסר תקדים לבית"ר ירושלים בגזרת מכירת המנויים. המועדון מהבירה הודיע היום (שני) רשמית כי לראשונה בתולדותיו, נשבר שיא כל הזמנים והרכישה נעצרה על 20,000 מנויים שהבטיחו את מקומם באצטדיון טדי לעונה הקרובה.

כפי שפורסם ב-ONE, במועדון העריכו שהם בדרך לשבירת שיא המנויים שלהם כבר עם פתיחת המכירה לקהל הרחב. תחילה בבית”ר תכננו למכור רק כ-17 מנויים, אך לאור הביקוש חסר התקדים הוחלט להגדיל את ההיצע, במה שיכניס לקופת הקבוצה לא פחות מכ-24 מיליון ש”ח.

בתוך כך, במועדון הרגיעו את האוהדים שלא הספיקו לרכוש מנוי והבהירו כי הושאר מספר מצומצם של כרטיסים למכירה בודדת לפני כל משחק, זאת על מנת לאפשר גם לחברי מועדון "בית"רי" ולאוהדים נוספים להגיע למשחקי הבית. כמו כן, בקבוצה הודיעו כי בקרוב יפורסם מתווה ייעודי לרכישת כרטיסים למשחקי החוץ של הקבוצה.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

מהקבוצה נמסר: "אנו מודים לכל אוהד ואוהד אשר בחר ללוות את הקבוצה העונה. כעת, כשהיציעים מובטחים להיות מלאים, אנחנו ממשיכים בהכנות המקצועיות לפתיחת העונה במטרה להמשיך להתקדם ולהילחם על המגרש". כזכור, את משחקי פתיחת העונה הקרובה תאלץ בית"ר ירושלים לקיים מחוץ לאצטדיון טדי בשל העבודות לשזרוע הדשא והכשרת המגרש.