סמדג'ה ופלצ'יק יובילו מסע חוסן ומנהיגות ביוון

המאמן והמדליסט האולימפי, יחד עם אלעד פזי, משיקים תוכנית עם 18 מנהלים נבחרים למסע נפשי וצמיחה אישית אל האולימפוס בניהול חברת "PathEdgeLtd"

באוקטובר הקרוב ייצא לדרך אתגר PathEdge Olympus — מסע מנהיגותי של מנהלים ומנהלות בכירים במשק לפסגת הר האולימפוס ביוון, בהובלת הפסיכולוג הקליני אלעד פזי, בשיתוף חברת ההפקה קרן אופק הפקות כנסים ואירועים ויחד עם המאמן והמדליסט האולימפי אורן סמדג’ה והמדליסט האולימפי פיטר פלצ’יק.

קרן אופק הפקות כנסים ואירועים, המתמחה מזה שנים ביצירת אירועים חווייתיים ומקוריים לחברות מסחריות וארגונים, שותפה בפיתוח הקונספט ומובילה את תהליכי ההפקה והלוגיסטיקה.

במסע המאתגר והייחודי ישתתפו 18 מנהלים ומנהלות בלבד שייבחרו בתהליך מיון. בסוף חודש אוגוסט, 6 שבועות לפני היציאה למסע, יתחיל כל אחד ואחת מהם תוכנית הכנה ייעודית שתבטיח מוכנות פיזית ונפשית לקראת המסע המאתגר. התוכנית מותאמת לשגרת חייו של כל משתתף ומשתתפת והיא בנויה מאימונים קצרים ומדורגים, ללא צורך בניסיון ספורטיבי ספציפי קודם.

אורן סמדג'ה (רדאד ג'בארה)

הסדנא ביוון תצא לדרך ב-11 באוקטובר ותסתיים כעבור 5 ימים ב-15 באוקטובר. המשתתפים ייהנו מלינה במלון בוטיק בחוף הים, עבודה אישית וקבוצתית במרחבים ייעודיים, שתכלול בין השאר גם סשן תרגול על מזרוני ג'ודו ובהמשך טיפוס רגלי מודרך לפסגת האולימפוס הכולל לינה בבקתות מטיילים, הגעה לפסגה וירידה.

המסע מציע חוויית עומק יוצאת דופן המשלבת טבע עוצמתי, עבודה קבוצתית ותכנים מעולמות הפסיכולוגיה, הספורט ההישגי והמנהיגות. ההתמודדות האישית והקבוצתית עם אתגר בטבע תאפשר למשתתפים להעמיק בסוגיות של בניית חוסן נפשי, מיומנויות של צמיחה אישית והסתגלות, התמודדות עם לחץ, שייכות ומשמעות.

הפסיכולוג הקליני אלעד פזי: “סיפורי האלים וגיבורי המיתולוגיה היוונית בהר האולימפוס משמשים מזה אלפי שנים מצפן לרוח האדם והשראה טבעית למסע זה. הם מבטאים את הדחף האנושי לפרוץ גבולות מוכרים, לגלות, ליצור ולהשתנות. הרעיון של 'מסע הגיבור' ילווה אותנו ויאפשר לכל משתתף ומשתתפת להעמיק את ההבנה של מסע החיים כתהליך מתמשך של בחירה, התבוננות ופיתוח מיומנויות ואחריות.

“אורן סמדג'ה, המאמן והמדליסט האולימפי ופיטר פלצ'יק המדליסט האולימפי התמודדו שניהם וצלחו אתגרי קצה פיזיים ונפשיים משמעותיים. הטיפוס לפסגה בחברתם ובהדרכתנו המשותפת בעיניי היא פלטפורמה מושלמת ומוחשית עבור המשתתפים לחוויה של התמודדות והתגברות על אתגרים, פיתוח מסוגלות וחתירה למצוינות ולביצועי שיא”.