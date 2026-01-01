אחרי נפילת העסקה של אינטר: הכיוון של חלאילי

לאחר שהיה נגיעה מחתימה במועדון הפאר, אך לא יוכל לשחק באיטליה בעקבות התקנות, הקיצוני יצטרך לחפש יעד אחר, כשאביו אישר שקבוצות באנגליה התעניינו

ענאן חלאילי היה כבר על סף חתימה באינטר, אבל היום (שני) העסקה התפוצצה באופן רשמי בעקבות סאגת הבדיקות הרפואיות. המגן/קיצוני שעמד לעשות היסטוריה בתור השחקן הישראלי היקר ביותר, לא קיבל בסופו של דבר את האישור והנראזורי לא היו יכולים להשלים את החתמתו.

נשיא המועדון, ג'וזפה מארוטה, הבהיר כי המהלך נפל בשל אי-מעבר של הבדיקות הרפואיות. מארוטה הדגיש כי לא ירד לפרטים הרפואיים מטעמי שמירה על פרטיותו של השחקן, וציין כי הוועד האולימפי האיטלקי (CONI) הוא זה שלא העניק את האישור הכשירות הרפואי הנדרש. כמו כן, הנשיא הבהיר כי לא מדובר בהחלטה או בהערכה מקצועית של אינטר עצמה, אלא בקביעה של הסמכות הרפואית הרשמית שעל המועדון לציית לה.

הכיוון החדש של חלאילי

כעת, אחרי שמדובר בעצם באכזבה עצומה עבור חלאילי, שכבר ראה את עצמו עושה את הקפיצה הגדולה למועדון הפאר ממילאנו, הוא צריך לחשוב על כיוון חדש, כשלפי איך שזה נראה מדובר על אנגליה.

הדרך לאיטליה הייתה רצופה בהצעות ממועדוני פאר ברחבי היבשת, כאשר אביו אישר כבר בעבר שהיו פניות של קבוצות כמו ניוקאסל, קריסטל פאלאס ואיפסווייץ’, כשהאחרונה אף הציעה תג מחיר של 30 מיליון, אך זה לא קרה בסוף.

כידוע, המעבר לאיטליה כבר ככל הנראה לא על הפרק בעקבות הבדיקות הרפואיות והתקנות המחמירות, מה שאומר שזה שולל את האופציות של קליארי, אטאלנטה ואף נאפולי שגם כן רצו את חלאילי, אך זה כבר לא יקרה ובעצם כעת המעבר כאמור לאנגליה הוא נראה רלוונטי.