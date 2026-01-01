נקבע צוות השיפוט במשחק בין בית"ר להפועל ת"א

המנהל פרסמה על הצוות לקראת משחק האירופאיות שייערך בשבת ב-20:30 באצטדיון מרים. שניר לוי הראשי, קולטונוף וכהן קוונים, חכמון ובן אברהם ב-VAR
מנהלת הליגות לכדורגל פרסמה היום (שני) את צוות השיפוט לקראת משחק האירופאיות בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב, שייערך ביום שבת בשעה 20:30 באצטדיון מרים בנתניה.
שניר לוי נבחר לשמש כשופט הראשי של ההתמודדות המסקרנת בין שתי הקבוצות. לצדו ישמשו תובל קולטונוף ואושרי כהן כעוזרי השופט, בעוד נאאל עודה ישמש כשופט הרביעי.
בחדר ה-VAR יישבו אלי חכמון ושלומי בן אברהם, שיהיו אחראים על מערכת שיפוט הווידאו במהלך המשחק.