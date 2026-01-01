נקבע צוות השיפוט במשחק בין בית"ר להפועל ת"א

המנהל פרסמה על הצוות לקראת משחק האירופאיות שייערך בשבת ב-20:30 באצטדיון מרים. שניר לוי הראשי, קולטונוף וכהן קוונים, חכמון ובן אברהם ב-VAR

נקבע צוות השיפוט במשחק בין בית"ר להפועל ת"א

מנהלת הליגות לכדורגל פרסמה היום (שני) את צוות השיפוט לקראת משחק האירופאיות בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב, שייערך ביום שבת בשעה 20:30 באצטדיון מרים בנתניה.

שניר לוי נבחר לשמש כשופט הראשי של ההתמודדות המסקרנת בין שתי הקבוצות. לצדו ישמשו תובל קולטונוף ואושרי כהן כעוזרי השופט, בעוד נאאל עודה ישמש כשופט הרביעי.

בחדר ה-VAR יישבו אלי חכמון ושלומי בן אברהם, שיהיו אחראים על מערכת שיפוט הווידאו במהלך המשחק.