"היו ימים שרק רציתי ללכת, עכשיו אני בתוך חלום"

מיקל מרינו, הגיבור הגדול של ספרד במונדיאל, פתח בראיון: "עברתי מהנקודה הנמוכה ביותר לחצי הגמר, לא מפחדים מצרפת". וגם: מה אמר על דמבלה ואמבפה?

נבחרת ספרד תפגוש מחר (שלישי) את צרפת לקרב ענק על כרטיס לגמר מונדיאל 2026, ומי שמגיע כגיבור הגדול של הלה רוחה הוא מיקל מרינו. הקשר בן ה-30, ששעריו המכריעים מול פורטוגל ובלגיה סידרו לספרדים את המקום בארבע האחרונות, העניק ראיון נרחב לעיתון 'ספורט' ודיבר על המהפך המטורף שעבר בחייו - מפציעה קשה ועד לפסגת הכדורגל העולמי.

"היו ימים של ספקות רבים, פחדתי לפספס את חלום חיי"

רק לפני מספר חודשים, מרינו בכלל לא ידע אם יוכל לקחת חלק בטורניר בעקבות פציעה קשה מאוד בכף הרגל. "עברתי מהנקודה הנמוכה ביותר לחיים בתוך החלום של החיים שלי", שיתף הקשר בתחושות. "היו ימים של המון ספקות. ימים שבהם אמרתי לעצמי 'אני רק רוצה לחזור ללכת'. להיות חודשיים על קביים זה לא נעים, וכשאתה רגיל להיות ספורטאי עלית ופתאום אתה לא יכול אפילו לדרוך על הרצפה, זה קשה מאוד".

מרינו הוסיף: "הכדורגל, והחיים עצמם, יכולים לקחת אותך לקצוות מהר מאוד. לפני ארבעה חודשים הייתי בתחתית, חשבתי שאפסיד את המונדיאל, ועכשיו אני בטופ והייתי משמעותי בשני שלבי נוקאאוט. אם נותנים לי לשחק חמש דקות ולא 90, אני דואג שחמש הדקות האלה יהיו שוות את זה. בינתיים אני מצליח".

מיקל מרינו מאושר (רויטרס)

"דמבלה בשיא הקריירה, אמבפה עליון על כולם פיזית"

בחצי הגמר מחכה לספרד המפלצת הצרפתית, ומרינו יודע בדיוק מול מי הוא הולך להתמודד, במיוחד מול חברו לשעבר מדורטמונד, אוסמן דמבלה. "הוא שחקן שמסובך מאוד לשמור עליו", החמיא מרינו לכוכב פ.ס.ז'. "הוא נמצא ברמה מטורפת ומשחק עם המון ביטחון אחרי שזכה בכדור הזהב ובשתי אליפויות אירופה.

על קיליאן אמבפה אמר: "מה עוד אפשר להגיד עליו? הוא אחד השחקנים הטובים בעולם ומראה את זה בכל משחק. מבחינה פיזית, הוא פשוט עליון על כולם. הוא עוד אחד מהשחקנים האדירים של צרפת שנצטרך להחזיק קרוב אלינו".

כשהנבחרת הצרפתית מציגה סגל נוצץ, הצעירים של ספרד הצהירו שהם לא מפחדים. מרינו מגבה אותם: "לא לפחד מצרפת זה אומר להיות עם הרגליים על הקרקע. אנחנו מודעים לרמה שלהם, אבל הגענו לשלב כזה שאין מקום לפחד, רק לביטחון עצמי. יש כבוד מוחלט, אבל נבוא לנצח".

קיליאן אמבפה ואוסמן דמבלה. מרינו לא מפחד (IMAGO)

לומד מהולאנד וקיין, ולא מתרגש ממסי

במהלך הטורניר תופקד מרינו בעמדת החלוץ המרכזי והפתיע רבים. כשנשאל על המודלים לחיקוי שלו בתפקיד החדש, ענה: "אם להיות כנים, אני מסתכל על כל החלוצים. על ארלינג הולאנד, ועל הארי קיין, שהוא חלוץ עם פרופיל שיותר דומה לשלי, כזה שאוהב לרדת למטה כדי לנהל את המשחק ולהיות באזורי היצירה, אבל הוא גם סקורר ברחבה. אני מנסה לקחת פרטים קטנים מכולם".

לסיום, נשאל מרינו על האפשרות שיפגוש בגמר "מפלצות" מהצד השני של ההגרלה, כמו ג'וד בלינגהאם או ליאו מסי: "ממסי שום דבר כבר לא מפתיע אותי, אם להיות כנים. אחרי כל מה שהוא עשה, זה שהוא ממשיך להציג רמה כזאת זה פשוט מרשים. אבל זה מסי, ואנחנו יודעים שהוא מסוגל להכל. כרגע אנחנו מרוכזים רק בעצמנו. ה'מפלצות' שיגיעו מהצד השני יהיו רלוונטיות רק אם ננצח את צרפת".