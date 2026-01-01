רשמי: שיין לארקין עזב את אנדולו וחתם בפנרבחצ'ה

חוצה את הכביש: הגארד הוותיק, שנחשב לאחד מהשחקנים הגדולים בתולדות היורוליג, יעזוב את הקבוצה אותה הוביל לשתי זכיות רצופות ויצטרף לשאראס בפנר

שיין לארקין, אחד הכוכבים הגדולים ביותר של הכדורסל האירופי בעשור האחרון, חצה רשמית את הכביש באיסטנבול וחתם היום (שני) לשנתיים בפנרבחצ'ה. המעבר, שכבר זכה לרמיזות מצד השחקן עצמו בימים האחרונים, הפך לרשמי לאחר שהמועדון הודיע על כך בצורה חגיגית, זאת במקביל להודעת פרידה רשמית שהוציאה קבוצתו הקודמת, אנדולו אפס.

לארקין (1.80 מ'), שנחשב לשחקן טורקי, היה עמוד התווך של אנאדולו מאז שנת 2018. הוא הוביל את המועדון לשתי זכיות רצופות ביורוליג ואף נבחר לאחד מ-25 השחקנים הגדולים בתולדות המפעל. בעונה החולפת הוא הוגבל ל-12 משחקי יורוליג בלבד בשל פציעות, אך עדיין הציג מספרים נהדרים של 15.2 נקודות ו-4.2 אסיסטים למשחק, שהוכיחו כי הוא נותר אחד הכוחות ההתקפיים הקטלניים ביבשת.

מהפכה בסגל של פנרבחצ'ה

הגעתו של לארקין היא חלק ממהפכה רחבה שמבצעים יחד המאמן שאראס והנהלת פנרבחצ'ה, כשהם מנסים למלא את הוואקום העצום שהותירו עזיבתם של כוכבים כמו נאנדו דה קולו שפרש, וטאריק ביברוביץ', קם בירץ', דבון הול וג'ילסון באנגו שהמשיכו ליעדים חדשים.

שיין לארקין. בקרוב בצהוב-כחול של פנר (רויטרס)

מלבד לארקין, הקבוצה הבטיחה את החתמתם של חמישה שחקנים בכירים נוספים: לחלק האחורי הצטרפו הרכז טרנט פורסט מבסקוניה ואיגנאס סרגיונאס הליטאי שהצטיין בריטאס וילנה. את העמדות בקו הקדמי והכנפיים יחזקו שאבון שילדס שהגיע מארמני מילאנו, ברקסטון קי מוולנסיה ומרקוס בינגהאם שיוסיף אתלטיות בצבע לאחר שהגיע מאוניקס קאזאן.