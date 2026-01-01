עסקת חלאילי לאינטר נפלה בגלל הבדיקות הרפואיות

נשיא הנראזורי אישר כי הקיצוני, שהיה נגיעה מחתימה במועדון הפאר ושבירת שיא ההעברות לשחקן ישראלי, לא יוכל לשחק באיטליה בעקבות התקנות המחמירות

ענאן חלאילי היה כבר על סף חתימה באינטר, אבל היום (שני) העסקה התפוצצה באופן רשמי בעקבות סאגת הבדיקות הרפואיות. המגן/קיצוני שעמד לעשות היסטוריה בתור השחקן הישראלי היקר ביותר, לא קיבל בסופו של דבר את האישור והנראזורי לא היו יכולים להשלים את החתמתו.

נשיא המועדון, ג'וזפה מארוטה, הבהיר כי המהלך נפל בשל אי-מעבר של הבדיקות הרפואיות. מארוטה הדגיש כי לא ירד לפרטים הרפואיים מטעמי שמירה על פרטיותו של השחקן, וציין כי הוועד האולימפי האיטלקי (CONI) הוא זה שלא העניק את האישור הכשירות הרפואי הנדרש. כמו כן, הנשיא הבהיר כי לא מדובר בהחלטה או בהערכה מקצועית של אינטר עצמה, אלא בקביעה של הסמכות הרפואית הרשמית שעל המועדון לציית לה.

מדובר באכזבה עצומה עבור חלאילי, שכבר ראה את עצמו עושה את הקפיצה הגדולה למועדון הפאר ממילאנו. כעת הוא ישוב לאוניון סן ז’ילואז וימים יגידו מה תהיה התחנה הבאה בקריירה שלו אחרי שכפי שפורסם ב-ONE, מועדונים מהפרמייר ליג המתינו להתפתחויות בימים האחרונים ושמו עליו עין.

מי שעוד תפסיד מנפילת העסקה היא מכבי חיפה, לה אחוזים ממכירה עתידית על המגן/קיצוני. בעקבות העובדה שהמעבר לא יוצא לפועל, הירוקים לא יכניסו לכיסם את 2.7 מיליון האירו שהיו צפויים לקבל.

ענאן חלאילי (IMAGO)

כך נפלה העסקה

כזכור, אוניון סן ז’ילואז ואינטר כבר סיכמו על עסקה של כ-25 מיליון אירו ועוד בונוסים, אך היא הוקפאה ברגע האחרון לאחר שהמכון לרפואת ספורט של הוועד האולימפי האיטלקי דרש לבצע בדיקות רפואיות נוספות. כל המעורבים המתינו להן כדי לגלות מה ההכרעה על גורל העסקה, אך לבסוף הגיעו החדשות המאכזבות וחלאילי לא ישחק באינטר.

חלאילי הגיע למילאנו ביום שישי כשהכל היה מוכן לקראת החתימה הרשמית. לאחר סדרת הבדיקות הראשונית בבית החולים הומניטאס, הוא עבר למכון לרפואת ספורט של הוועד האולימפי (CONI), שם נבדקת ההיסטוריה הלבבית והריאתית של כל ספורטאי לפני קבלת אישור להשתתפות בספורט תחרותי. דווקא בשלב הזה נעצר התהליך, כשהמכון דרש לבצע בדיקות נוספות ברמה מתקדמת.

ענאן חלאילי. איפה יסיים את הקיץ? (IMAGO)

באינטר המתינו כעת לתוצאות הבדיקות החדשות ולהערכת מומחה חיצוני, שיגבש את חוות הדעת הסופית, אך היא לא הייתה זו לה קיוו חלאילי ואינטר. באיטליה מדגישים כי התקנות הרפואיות מחמירות משמעותית מאלו הנהוגות בבלגיה. חלאילי קיבל לאורך כל הקריירה אישור לשחק ללא כל הסתייגות בהתאחדות הבלגית, וגם כעת הוא יוכל להמשיך לשחק באוניון סן ז’ילואז בהתאם לחוקים המקומיים.

בכל אופן, לאורך כל הימים האחרונים באינטר התכוננו לכל תרחיש. הנראזורי בחנו גם מועמדים נוספים לעמדת שחקן הכנף הימני, כמו אנדראה קמביאסו, גלה דואה וברוק נורטון-קאפי.