מד"א על העדות של קלטינס: האירוע בבדיקה וחקירה

במגן דוד אדום התייחסו לפרשת העירויים בטבריה ולטענות הקשר: "האירוע הנטען לא התרחש במסגרת פעילות מד"א, נפתח הליך משמעתי בעניינו של החובש"

מגן דוד אדום הגיבה היום לפרשת העירויים בעירוני טבריה, לאחר העדויות שנחשפו במסגרת החקירה המתנהלת, והבהירה כי האירוע הנטען לא התרחש במסגרת פעילות הארגון. במד"א הדגישו כי עם קבלת המידע החלו בבדיקת הנושא ואף נפתח הליך משמעתי בעניינו של החובש המעורב, במקביל לחקירת הגורמים המוסמכים.

הליך משמעתי ובדיקת ההסמכה

בהודעת מד"א נמסר: "מגן דוד אדום רואה בחומרה כל טענה לשימוש בציוד או בטיפול רפואי שלא במסגרת פעילותו המוסדרת של הארגון. מהמידע שבידי מד"א, האירוע הנטען לא התרחש במסגרת פעילות מד"א, לא במסגרת משמרת או משימה מטעם הארגון, ואין למד"א נגיעה ישירה לביצועו".

עוד הוסיפו בארגון כי מיד עם היוודע הפרטים החלו לפעול לבירור הנושא: "עם קבלת המידע בנושא נפתח במד"א הליך משמעתי בעניינו של החובש, וזאת עד לבירור מלא של כלל העובדות והפרטים הרלוונטיים. האירוע מצוי בבדיקה ובחקירה של הגורמים המוסמכים, ומד"א יפעל בהתאם לממצאים ולהוראות הדין ככל שיידרש".

דוד קלטינס (עודד חסין, עירוני טבריה)

במד"א חזרו והדגישו כי מדובר באירוע שאינו קשור לפעילות השוטפת של הארגון: "מד"א רואה בחומרה כל טענה לטיפול שלא במסגרת פעילות הארגון. האירוע לא התרחש במסגרת פעילות מד"א או במשמרת של הארגון ואין לנו נגיעה לכך".

במקביל, נמסר כי הארגון החל לבדוק את כלל פרטי המקרה, לרבות הסמכתו של החובש המעורב, וכי הבדיקה עדיין נמשכת. גורם המעורה בפרטים הוסיף כי "דברים כאלה לא יכולים לקרות אצלנו", כאשר במד"א מציינים כי צפויות התפתחויות נוספות עם התקדמות הבדיקה.