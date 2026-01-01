עדי ביכמן: מדליות ב-LA? עדיין לא עוסקים בזה

מנכ"לית הוועד האולימפי בראיון ראשון על התפקיד החדש ("גדלתי כאן והנחיתה רכה"), משחקי אירופה ("מדברים עם הטורקים, לא ניקח סיכון") ויעל ארד

שנתיים עברו מהמשחקים האולימפיים בפאריס ב-2024, וכבר הפנים לעבר המשחקים האולימפיים הבאים שיתקיימו בעוד שנתיים בקיץ 2028 בלוס אנג’לס. מנכ”לית הוועד האולימפי החדשה, עדי ביכמן, עלתה לדבר על ההכנות של המשלחת הישראלית בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בראיון ראשון מאז כניסתה לתפקיד.

עדי, שלום. עברו 100 ימי החסד בתפקידך החדש, עכשיו את צריכה גם להתראיין. הגיע הזמן, לא?

“בכיף, רק תהיו קהל אוהד ולא עוין. זה הכי חשוב”.

אומנם ברקע יש את המונדיאל, אבל בעוד שנתיים אולימפיאדת לוס אנג׳לס יוצאת לדרך. איך בוועד האולימפי בישראל נערכים למשחקים האולימפיים הקרובים?

“קודם כל, אני בראש עדיין במונדיאל והלב שלי עם ארגנטינה, אבל אנחנו לגמרי עם הפנים ללוס אנג׳לס”.

עדי ביכמן מדברת לקראת שנתיים לאולימפיאדה

מה המצב של הספורטאים האולימפיים שלנו אחרי המלחמה?

“כמו כל המדינה, אנחנו מנסים להבין מה ההשלכות. עברנו שנים של חוסר וודאות. שכבת הגיל שהכי נפגעה מזה היא של הנוער, שספגו גם את הקורונה והמלחמה. באולימפיאדת פאריס אומנם הייתה התעלות למרות המלחמה, אבל השנה האחרונה משפיעה על המשלחות שלנו. בכל פעם שהיה צריך לעשות תעדופים כאלה ואחרים, הלכנו על הבוגרים על פני הנוער וזה פגע בהם. עם זאת, אני כן רוצה לפרגן לספורטאים שלנו, הם בחוסן מנטלי מטורף ומביאים הישגים”.

לכמה מדליות אולימפיות אתם מצפים בעוד שנתיים?

“חכו, יש עוד אליפויות עולם ואירופה שמחכות לנו בדרך, אז אנחנו עדיין לא עוסקים במספרים האלה. לקראת סוף השנה הבאה נדע יותר טוב איך אנחנו ביחס לקמפיינים האחרונים, בהסתכלות ל-14 ביולי 2028 כשהמשחקים ייפתחו”.

עדי ביכמן (חגי מיכאלי)

"מוקדם מדי לדבר על מספר המדליות ל-LA"

המנכ״ל הקודם גילי לוסטיג אמר שהמטרה צריכה להיות 7-8 מדליות. מה את חושבת על זה?

“אני חושבת שפאריס 2024 הייתה התעלות יוצאת דופן. היו לנו שם חמישה מועמדים למדליה וכולם זכו בה, ועוד ארבעה שהיו מסוגלים לעשות את זה כאשר שניים מהם גם הצליחו. זה היה מעל הציפיות. אם מסתכלים על הקמפיין הנוכחי, עדיין קשה להגיד מספרים כי זה עוד רחוק, אבל אם מדברים על מגמות אז בפאריס דיברו על 4-6 מדליות וזה צריך להיות בתחום הזה כנראה, אבל כרגע אנחנו לא במקום לדבר על מדליות וציפיות. זה עוד מוקדם”.

אבל את אומרת בעצם שלכוון למספר של 4-6 מדליות זה יותר הגיוני?

“אני לא אגיד מספר. נהיה יותר חכמים אחרי אליפויות העולם שקרובות יותר לקיץ 2028. אחר כך נדע לומר מה המטרות”.

איך ההתאקלמות שלך בתפקיד החדש?

“בגדול טוב. גדלתי בבית הזה, הייתי יו”ר הוועדה המקצועית. צמחתי בספורט הישראלי גם בתור ספורטאית וגם כמאמנת וגם בתפקידי ניהול. לכן אני חיה את זה, אני חושבת שגם בפורום העיתונאים שקיימנו היום ראו שאני שולטת בחומרים. זו האהבה שלי, אני לומדת לאט לאט ויש לי גם עוד מה ללמוד. בסוף בחודש אנחנו יוצאים בפעם הראשונה ללוס אנג’לס לפגישות עם הוועדה המארגנת ואני לומדת בכל יום ואני נהנית כי זה המקום הטבעי שלי, יש לי כאן מעטפת ותמיכה מדהימה, גם מצד האיגודים וגם מצד הספורטאים, כך שהייתה לי נחיתה רכה עם כל המורכבות שיש, למרות שנכנסתי ביום הראשון של המלחמה עם איראן”.

המדינה מסייעת כמו שצריך לוועד האולימפי?

“אני חושבת שיש שיתוף פעולה טוב עם משרד התרבות והספורט, כך שאני מרגישה שאנחנו לא לבד וגם יש שותפים מסביב. הוועד האולימפי הוא עצמאי, זה אחד מהיתרונות שלו. יעל ארד עשתה עבודה מדהימה בגיוס כספים מהעולם, אנחנו אחד הגופים היחידים בישראל שמגייסים כספים פנימה - וכל הכסף הזה חוזר לספורטאים ולאיגודים לטובת ההכנות לאולימפיאדת לוס אנג׳לס. תמיד נרצה יותר תקציב כמובן. הייתה החלטה ממאי 2025 שיש הגדלה של המלגות לספורטאים, כך שהמדינה צריכה להשקיע יותר כספים בוועד האולימפי כי אנחנו מחלקים את המלגות, וזה מבורך. אומנם לוס אנג’לס יקרה ובכלל כל ארה”ב יקרה, אבל אנחנו מוכנים לזה. תמיד צריך עוד תקציב בספורט הישראלי, אבל אנחנו עושים את המקסימום עם מה שיש לנו”.

עדי ביכמן (שחר גרוס)

יש כרגע סימן שאלה סביב ההשתתפות שלנו במשחקי אירופה בטורקיה 2027. מה הסיכוי שנראה שם משלחת ישראלית?

“קשה לי לדבר בסיכויים. זה תלוי ביום. לפעמים יש סימנים טובים ואופטימיות שבעוד שנה מהיום נראה ישראלים בטורקיה, ולפעמים זה נראה אחרת. נזכיר שבקראקוב היו 150 ספורטאים ולהביא לאדמת טורקיה נבחרת כזאת זה מורכב. מתעסקים בזה גם בצד המדיני וגם הביטחוני. אנחנו עושים מאמצים, גם הוועד האולימפי העולמי והאירופי מתאמצים, אבל נדע רק בהמשך”.

הוועד האולימפי הטורקי מדבר איתכם? אתם נמצאים בקשר איתם?

“כן, אנחנו מדברים איתם. למרות שיש הרבה דברים שקוראים ברשתות על חרמות כביכול, בעולם הספורט אין ועדים אולימפים שלא בקשר איתנו. יש מלא תסריטים ותרחישים לגבי משחקי אירופה. לוועד האולימפי בישראל יש אחריות ולא נרצה לקחת סיכונים. האחריות הראשונה היא לבטיחות הספורטאים שלנו, כך שלא נצא אם לא נרגיש שנוכל להתחרות באופן הכי טוב ובטוח ולחזור הביתה. יש עוד שנה והרבה דברים יכולים להשתנות, עובדים על זה”.

איך זה לעבוד עם יעל ארד בוועד האולימפי?

“אני לומדת ממנה כל יום, זה הכי חשוב מבחינתי. אני מאוד נהנית לעבוד בבית הזה ואני אוהבת לעבוד עם יעל, היא מנטורית שאפשר רק ללמוד ממנה, אם ברמת אסטרטגיה, יחסי אנוש ומקצועיות. יש אומרים שהיא קשה וכל מיני דברים כאלה, אבל אני חייבת לומר שאני לא מכירה את הצדדים האלה. מה שכן, אני מצפה שהמנהל שלי ידרוש ממני. ככל שהיא תשאף גבוה כך הארגון ישאף גבוה. בכל אופן, אני שמחה שאני עובדת עם אנשים שאני יכולה ללמוד מהם”.

יעל ארד. "מנטורית" (שחר גרוס)

"מקווה שנראה יותר נשים בשירות הציבורי"

זה יפה שג’ודאית ושחיינית מנהלים את הספורט האולימפי בארץ. יש הרבה נשים בתפקידי מפתח בספורט הישראלי.

“כן, עכשיו הענפים האישיים משתלטים על הוועד האולימפי, פעם היו פה רק אנשי כדורעף (צוחקת)”.

באת מבריכת השחייה. מתי נראה שחיין או שחיינית ישראלים שזוכים במדליה אולימפית?

“אני מאמינה שבניהול נכון ועם דרך ברורה אפשר להגיע למדליה אולימפית. תראו את ההתעמלות האומנותית, לפני 12 שנה מדליה הייתה שם בגדר חלום. אפשר לראות את זה בעוד ענפים. כשאיגוד יכול לדבר בשפה של מדליה - הוא יצליח. צריך להגיד את זה, להציב מטרות ולהאמין בזה. אני חושבת שאיגודים צריכים לשאוף גבוה ולאט לאט זה ידביק את מי שנמצאים למטה, ובניהול נכון זה יצליח. רואים שאיפה שיש מנהלים מצוינים זה מצליח כמו באיגוד השייט לדוגמה”.

בפוליטיקה הישראלית לא רואים נשים בתפקידי מפתח, אבל בספורט יש יותר ויותר מנהלות. איך את מסבירה את זה?

”פעם אמרו לי שהספורט הוא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית ואני מקווה שזה יהיה גם במגזר הציבורי. אני בטוחה שלאט לאט זה ייצא החוצה. צריך להיות איזון, זה עושה טוב לארגונים, לא רק בספורט אלא גם במגזרים הפרטיים, והלוואי שזה יחלחל למעלה. אני מקווה שנראה יותר נשים בשירות הציבורי. בפן האישי שלי, שהציעו לי את התפקיד אמרתי לעצמי ‘אני חושבת שאני צריכה להיות שם גם אם זה קשה’”.

בעתיד, האם את רואה את יעל ארד רצה לפוליטיקה?

”לא בשלב זה כי היא בוועד האולימפי, אבל אולי בעתיד אם היא תרצה. אצלה השמיים הם הגבול. אני מאמינה שביום מן הימים היא תגיע למקום הציבורי ואין דיפלומטים טובים כמו הספורטאים. אני מאמינה שכל מי שעוסק בזה יכול להגיע בעתיד לפוליטיקה”.