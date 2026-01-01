השחקנים שיכריעו אם אנגליה תעבור את ארגנטינה

קיין ובלינגהאם מובילים למונדיאל נהדר, אך ב-22:00 דווקא שחקני הכנף מברצלונה וארסנל יצטרכו לנצל את החולשה של ארגנטינה כדי לשלוח את טוכל לגמר

נבחרת אנגליה נהנית מטורניר שיא של הארי קיין וג׳וד בלינגהאם. האחד מועמד לכדור הזהב והגיע אחרי עונה נפלאה בבאיירן מינכן, השני התעלה על הציפיות והפך לאחד השחקנים הטובים במונדיאל הנוכחי. בצל ההתעלות של השניים, יש את מי שיותר נעלמו, ואלה שחקני הכנף.

עד כה אנתוני גורדון, שחתם הקיץ בברצלונה, זוכה לקרדיט קבוע באגף שמאל, כאשר בימין מתחלפים שני שחקני ארסנל, בוקאיו סאקה ונוני מדואקה. אם על הנייר מדובר בשחקנים בכירים שמשחקים בקבוצות הגדולות בעולם, שביעות הרצון מהם בינתיים לא גדולה.

בסוף, גם כשהם לא ביכולת שיא זה הספיק לאנגלים עם ניצחונות מרשימים מול קרואטיה, מקסיקו ונורבגיה. אז מה ההבדל הפעם? שבחצי הגמר הערב (רביעי) ב-22:00 הם יפגשו את ארגנטינה, נבחרת שחזקה מאוד במרכז השדה, אך פרוצה בכנפיים.

נוני מדואקה ואנתוני גורדון, יפגשו נבחרת שפרוצה בכנפיים (IMAGO)

כמעט כל השערים הגיעו מהאגף

למעשה, החולשה של אלופת העולם בכנפיים בוטה מאוד. הנבחרת ספגה חמישה שערים בשלושה משחקים בשלבי הנוקאאוט של המונדיאל, כשרק אחד מהם לא הגיע מפעולה באגף, וזה היה מהרמה אחרי מצב נייח. חוץ ממנו, ארבעת השערים שספגה הנבחרת הגיעו כולם מפעולות מוצלחות מהאגף.

מול כף ורדה ב-32 האחרונות, השער הראשון של היריבה הגיע מבישול מאגף ימין של שחקן הכנף, ריאן מנדש. השני הגיע מפעולה מדהימה של המגן השמאלי סידני קבראל, שזכה לחופש פעולה גדול מההגנה של ארגנטינה באגף שמאל. מול מצרים השער הראשון הגיע מהרמה מהאגף לאחר מצב נייח, אך אז המגמה המשיכה.

סידני קבראל פועל מהאגף מול ארגנטינה (IMAGO)

בדקה ה-72 מצרים יצאה להתקפת מעבר, כשהיית'ם חסן, שחקן הכנף הימני, פרץ לאורך הקו והוציא רוחב, ממנו זיקו כבש בקלילות בנגיעה. במשחק מול שווייץ ברבע הגמר היה זה דן אנדוי, הקשר השמאלי, שהשלים דאבל פס באגף שמאל עם המגן ריקרדו רודריגס, בדרך לשער השוויון.

ארבעה שערים, חמישה מהם מהאגף ואי אפשר לומר שמדובר בהפתעה. מאמן ארגנטינה ליונל סקלוני דוגל בשיטה עם ארבעה קשרי אמצע שמצופפים את מרכז השדה, ובכך הוא משאיר את האגפים חשופים. לריק הזה שחקני אנגליה יצטרכו להיכנס, והם אלו שיכולים להכריע את חצי הגמר.

ליונל סקאלוני, השיטה שלו חושפת את האגפים (IMAGO)

אנתוני גורדון – נקודת האור, אך זה לא מספיק

המעבר מניוקאסל לברצלונה הקיץ העלה את הציפיות סביב אנתוני גורדון. אם לפני כן הוא היה עוד שם לצד סוללת כוכבים מהקבוצות הגדולות ביותר, פתאום הוא נמצא לצידם ונדרש להתנהג בהתאם. מבין שחקני הכנף המקום שלו הוא המובטח ביותר, כשמחליפו מרקוס רשפורד לא זוכה לאמון רב מהמאמן תומאס טוכל.

אז העיניים של כל אוהדי ברצלונה נשואות אליו הקיץ, ואי אפשר לומר שהוא מאכזב. באופן יחסי גורדון הוא הטוב מבין שחקני הכנף של אנגליה במונדיאל הנוכחי, כשלאחר שלב בתים יחסית חלש הוא מצליח לייצר יותר בנוקאאוט. מול ר.ד קונגו הייתה ההופעה הטובה ביותר שלו עם הרמה מדויקת להארי קיין שכבש, ועוד מסירה דרך מרכז השדה ממנה ייצר החלוץ שער. בהמשך סחט פנדל מול מקסיקו, והוציא כדור רוחב משמאל אותו ג׳וד בלינגהאם ניצל לשער היתרון מול נורבגיה.

בסוף, חשוב לשים לב ששניים מהשערים הפכו לבישולים בזכות מבצעי סולו עצומים של בלינגהאם וקיין, כשהפנדל נסחט כתוצאה מטעות עצומה בהגנה. בסך הכל לא ראינו מספיק פעולות של גורדון מהכנף שבאמת פתחו את המשחק של היריבה והצליחו לפרק הגנה צפופה. אין ספק כי מדובר בטוב מהחבורה, אך זה עדיין לא מספיק והוא יהיה חייב להוריד יותר מהעול על הגב של הכוכבים הגדולים.

אנתוני גורדון, נקודת האור בכנף, אבל זה עדיין לא מספיק (רויטרס)

סאקה ומדואקה – תחרות המאכזבים

האכזבה הגדולה ביותר בנבחרת אנגליה עד כה נמצאת באגף ימין. בוקאיו סאקה ונוני מדואקה, שניהם מארסנל, מתחלפים ביניהם בעמדה, ובינתיים ההכרעה היא בעיקר לגבי מי פחות גרוע. סאקה היה אמור להיות הפנים של הדור החדש לצד בלינגהאם, אך כבר תקופה שלא מצליח לחזור לעצמו בגלל הפציעות, וזה לא משתפר בנבחרת.

אצל ארטטה הוא זוכה לאמון בלתי מוגבל, כשאצל טוכל אין ״פרות קדושות״ ולרוב הגרמני העדיף את מדואקה בכלל. בינתיים, למעט הבלחות קטנות של סאקה מול קרואטיה ומקסיקו, השניים בעיקר מאכזבים. חוץ מאותם רגעים בודדים סאקה לא מצליח לבצע פעולות שפותחות הגנות, כשמנגד מדואקה – שנבחר לפני פאלמר לסגל בעיקר בשל יכולת הכדרור שלו – בעיקר מסתבך עם הכדור ולא מצליח לחלוף על פני אף יריב.

מול נורבגיה, האחרון היה כל כך מפוזר שהוחלף כבר במחצית. הכניסה של סאקה הייתה לא רעה והוא הצליח להיות מעורב במשחק, וכתוצאה סביר להניח שיקבל את חולצת ההרכב. למרות זאת, גם הוא יודע שהציפייה ממנו הרבה יותר גבוהה, ומול ארגנטינה זו הסיטואציה האופטימלית לזרוח שוב ולהזכיר למה הציפיות ממנו כל כך גבוהות לאורך הקריירה.

סאקה ומדואקה, הצמד מארסנל מאכזב (IMAGO)

אז ב-22:00 אנגליה תגיע לעוד מבחן, הגדול ביותר עימו התמודדה עד כה במונדיאל. מבחינה מקצועית היא מגיעה כפייבוריטית ברורה, ואם תצליח לנצל את החסרונות הלא קטנים של ארגנטינה אין סיבה שלא תעלה לגמר. הפעם זה יהיה תלוי בשחקני ברצלונה וארסנל – הכישרון שם, ורק נשאר להביא את היכולת לידי ביטוי במגרש.