אחי נצרת קרובה להחתים את פרנק ריבולייה

גם הפועל כפר שלם ועפולה התעניינו בחלוץ שלא נמצא בתוכניות של מכבי פ"ת. המלאבסים פתחו את המחנה עם ניצחון 0:1 על צ'וקאריצ'קי משער של לירן חזן

מכבי פ"ת פתחה את סדרת משחקי האימון שלה במחנה שנערך בבלגרד בסרביה, עם ניצחון 0:1 על צ'וקאריצ'קי מהליגה הסרבית הראשונה, כשאת השער לזכות המלאבסים כבש הקשר לירן חזן מבישול של גיא דזנט.

המלאבסים יפגשו גם את רודינה הרוסית ביום שבת במשחק המסכם של המחנה, כשבינתיים נמצאה יריבה שלישית מליגה מקומית נמוכה יותר, כאשר המשחק ייערך ביום רביעי. אמש, המאמן זיו אריה בחר לחלק את הכוחות ולהעניק דקות לכל שחקני הסגל.

ריבולייה ישחק שוב בלאומית

מי שלא נמצא במחנה למרות שמחזיק בחוזה הוא החלוץ פרנק ריבולייה, שלא נמצא בתוכניות המקצועיות, אך ל-ONE נודע כי הוא קרוב למצוא קבוצה חדשה לעונה הקרובה, כשגם הפעם יהיה זה בליגה הלאומית.

פרנק ריבולייה (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי אחי נצרת, העולה החדשה לליגה השנייה, קרובה להחתים את החלוץ הצרפתי לאחר שגם הפועל כפר שלם של נועם שוהם (שאימן אותו בעונה שעברה) והפועל עפולה התעניינו בשירותיו.

בעלי נצרת, מאהר חאמד, מספק הצהרת כוונות בהחתמה הצפויה שאמורה להיסגר ב-48 השעות הקרובות. החלוץ כבש בעונה שעברה שישה שערי ליגה, כאשר לפני כן הרשית ארבע פעמים בחצי עונה ביריבה העירונית הפועל פ"ת. עוד קודם לכן, כבש 11 שערי ליגה לזכות הפועל עפולה.