הסעיף בחוזה שמרמז על עתידו של פראן טורס

דיווח: אם ברצלונה תאריך את חוזהו של הכריש, היא תצטרך לשלם 8 מיליון אירו לסיטי בהתאם לסיכום בזמן רכישתו ב-2021. במקביל פ.ס.ז' מתעניינת בחלוץ

ברצלונה נמצאת בפני סוגיה מורכבת במיוחד שעליה לפתור בהקדם, והיא נוגעת לעתידו של פראן טורס. החלוץ בן ה-26 מסיים את חוזהו הנוכחי במועדון ב-30 ביוני של השנה הבאה (2027), וכבר עכשיו מחזיק במספר הצעות מפתות על השולחן – כאשר אחת הרציניות שבהן מגיעה מכיוונה של פאריס סן ז'רמן.

בקטלוניה דווח שבברצלונה בונים על טורס לקראת העונה הקרובה ואף מעוניינים להאריך את חוזהו מעבר ל-2027, אך כאן בדיוק נכנס לתמונה הפלונטר הכלכלי.

בחוזה המקורי שנחתם אחרי רכישתו של טורס ממנצ'סטר סיטי בדצמבר 2021, קיים סעיף מיוחד שהוכנס על ידי המועדון האנגלי ואושר בשעתו על ידי מתאו אלמאן. סעיף זה מחייב את ברצלונה לשלם לסיטיזנס סכום של 8 מיליון אירו במקרה שהקטלונים יאריכו את תוקף החוזה של החלוץ - תנאי שלשחקן עצמו לא היה כל קשר אליו.

איפה הוא ישחק? פראן טורס (רויטרס)

המשמעות ברורה: מהלך של חידוש חוזה ייקר משמעותית את העסקה עבור ברצלונה, שכן מעבר לשכר השחקן היא תיאלץ להיפרד מ-8 מיליון אירו נוספים שיועברו ישירות לסיטי.

סוגיית חידוש החוזה

למרות זאת, בבלאוגרנה עדיין מעוניינים להשאיר את השחקן, אך מבהירים כי הדבר ייעשה ללא שדרוג משמעותי בשכרו, שנחשב גם כך לגבוה ורמת ההשתכרות שלו נקבעה כבר בהסכם המקורי מ-2021.

כעת, גם בארסה וגם טורס צריכים לקבל החלטות, שכן בארסה כבר נפרדה הקיץ מרוברט לבנדובסקי, קארים אדיימי יצטרף בקרוב, אנתוני גורדון כבר חתם ובארסה מעוניינת גם בחוליאן אלברס. בנוסף, ז’ואן לאפורטה ידוע כמי שלא מוכן ששחקן יפתח את העונה בבארסה כשהחוזה שלו מסתיים בסופה.

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לאפורטה התייחס לטורס עם הגעתו לדאלאס שבארה"ב והבהיר כי השחקן לא אמר דבר לראשי המועדון לגבי כוונותיו. "שמעתי משהו על זה, אבל אין לנו שום אישור רשמי, הוא שחקן ברצלונה", הצהיר לאפורטה כשנשאל על האפשרות שהחלוץ יעבור לאלופת אירופה מיד עם תום משחקי המונדיאל.