אליפות אירופה: ישראל הפסידה 35:30 לצ'כיה

נבחרת העתודה של ישראל בכדוריד סיפקה משחק לא טוב, פיגרה לאורך ההתמודדות כולה ונחלה הפסד משמעותי בדרך למטרה - הבטחת הכרטיס לאליפות העולם

נבחרת העתודה הפסידה לצ'כיה 35:30 בפתיחת בית הביניים של אליפות אירופה ברומניה ומחר (שלישי) תהיה חייבת לנצח בהפרש משמעותי את פולין (14:30) כדי לשמור על סיכוי לחזור למשחקי דירוג 16-9 בכדי לנסות ולעלות לאליפות העולם.

זה היה המשחק הפחות טוב של הנבחרת באליפות. הפתיחה הייתה שקולה, עם הרבה מאוד החטאות ואיבודים לשתי הקבוצות. גיא רש הרמן עלה לראשונה והנבחרת עוד הייתה בשוויון 9:9, אבל כאן הגיע מומנטום צ’כי שגם שני פסקי זמן של חן פומרנץ לא עזרו, כאשר להפסקה הנבחרת ירדה בפיגור 18:13.

המחצית השנייה נפתחה עם רוח חדשה, אלון רוצבי סיפק שתי עצירות רצופות, גולדשטיין ואקשטיין הבקיעו, אבל במקום לפתח מומנטום ישראלי, הנבחרת איבדה שני כדורים רצופים, הצ’כים ייצרו שני שערים קלים במתפרצות וההפרש חזר והתייצב לו על שש. הנבחרת התקשתה מול ההגנה התוקפנית של הצ’כים וגם יום טוב של רוצבי ואלבז בשער לא ממש עזרו.

נבחרת העתודה של ישראל בכדוריד (איגוד הכדוריד)

10 דקות לסיום עוד היתה תקווה לנבחרת כשגולדשטיין צימק ל-28:24, אבל שוב הנבחרת איבדה כדורים, שוב החטיאה מקרוב, שוב הצ'כים רצו והנבחרת ספגה הפסד שלישי ברציפות.

מבקיעים לישראל: גיא רש ארמן 6, אריאל שהרבני 6, איתמר גולדשטיין 6, לואיק בקסו 3, טל אקשטיין 2, אסף שרון 2, עדי כהן 1, יונתן פלח 1, יובל הבר 1, בן גרוס 1,

עצירות שוערים: אלון רוצבי 12 עצירות מ-34 זריקות, איתן אלבז 6 עצירות מ-19 זריקות.