אנדרדה נחת והחל להתאמן, אדלר הרצה לשחקני מכבי

הקשר שירצה עונש הרחקה בתחילת העונה, הצטרף לאחר שנעדר מפתיחת ההכנות בשל האסון בוונצואלה. במקביל: השחקנים עברו הדרכה על חוקי השיפוט החדשים

קשר מכבי תל אביב, קרווין אנדרדה, נחת בישראל בסוף השבוע האחרון והצטרף היום (שני) לראשונה לאימוני הקבוצה תחת המאמן קני מילר.

כזכור, אנדרדה לא לקח חלק בפתיחת אימוני הקיץ של הצהובים בעקבות אסון רעידת האדמה בוונצואלה, שפקד את המדינה בזמן ששהה בה בחופשה משפחתית. לאחר שלא ראה את משפחתו תקופה ארוכה מאז שהגיע למכבי תל אביב, במועדון הפגינו התחשבות רבה בשחקן ואישרו לו להישאר ימים ארוכים נוספים במולדתו, שם לקח חלק פעיל במסע גיוס תרומות ובפעולות החילוץ של אזרחים רבים. גם הדרך חזרה לישראל הייתה מורכבת, והקשר נאלץ לעבור במספר יעדים ברחבי העולם ובאירופה עד שמצא טיסה מתאימה.

בכל מקרה, אנדרדה אינו רלוונטי למשחק הקרוב של הקבוצה ביום חמישי, ואינו יכול לקחת חלק במשחקי פתיחת העונה בליגת העל ובמפעלים המקומיים, זאת בעקבות עונש הרחקה לשבעה משחקים שספג במסגרת הסדר הטיעון לאחר אירועי גמר גביע המדינה מול הפועל באר שבע. מאחר שלא עבר הכנה רגילה עם הקבוצה, הוא יחל רק עכשיו את שלב הכנת הקיץ שלו לעונה החדשה.

קרווין אנדרדה (מרטין גוטדאמק)

הרצאת שיפוט בזום: דגש על בזבוזי הזמן

במקביל, עם סיום האימון, התכנסו שחקני הקבוצה ואנשי הצוות המקצועי באחד החדרים במתחם האימונים בקריית שלום להרצאה מיוחדת שהועברה באמצעות הזום על ידי שופט העבר זיו אדלר, המשמש כיום כאחראי על מערך שופטי המסך (VAR) בישראל.

אדלר הדגיש בפני הצוות והשחקנים את שינויי החוקה שייכנסו לתוקף בעונת המשחקים הקרובה, שאת חלקם ניתן לראות בימים אלה במשחקי המונדיאל. הדגש המרכזי בהרצאה היה על נושא האכיפה המחמירה נגד בזבוזי זמן. בין היתר הוצגו ההנחיות החדשות לגבי שוערים שמשהים את חידוש המשחק וייענשו בקרן ליריבה, וכן החוק המחייב שחקן שמבקש טיפול רפואי או נפצע להמתין דקה שלמה מחוץ לתחומי המגרש לפני שיוכל לקבל אישור לחזור למשחק.