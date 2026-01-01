זר ראשון לזהובים: עמנואל אפואקה חתם בבני יהודה

הקשר האחורי חתם בקבוצה משכונת התקווה לארבע עונות. הניגרי בן ה-22, מגיע לאחר שלוש עונות בליגת העל הארמנית: "נרגש, שמעתי הרבה על המועדון הזה"

רכש נוסף לבני יהודה: כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, במועדון משכונת התקווה הודיעו היום על צירופו של הקשר האחורי הניגרי עמנואל אפואקה (22), שחתם במועדון ל-4 עונות ויהיה הזר הראשון של הקבוצה לקראת עונת 2026/27.

אפואקה מגיע לאחר שלוש עונות במדי גנדזסאר קאפן מהליגה הארמנית הבכירה, בהן צבר ניסיון משמעותי וערך 105 הופעות. בעונה החולפת כבש שני שערים והוסיף 2 בישולים.

“כמו אניימה ואיינוגבה”

עמנואל, שנחת אמש בישראל ויצטרף מחר לאימוני הקבוצה, אמר לאחר החתימה: “אני נרגש לפתוח את הפרק החדש בקריירה בבני יהודה. שמעתי הרבה על המועדון, על הקהל ועל השחקנים הגדולים שעברו כאן כמו אניימה ואיינוגבה. אני כבר מחכה ללבוש את המדים הכתומים ולפגוש את האוהדים”.