"ההחלטה על הנבחרת הגיעה מרצון להתקדם מקצועית"

אחרי המעבר ממכבי חיפה לבריסטול סיטי, אמו של ליסב עיסאת, ענת, ב"שיחת היום": "לא תכננתי שילך לרומניה". וגם: המהירות של העסקה וההתחלה בחדרה

ליסב עיסאת נמכר ממכבי חיפה לבריסטול סיטי ויהפוך לראשונה לליגיונר בעונה הבאה כאשר ישחק בקבוצה מהצ’מפיונשיפ, באחת מהליגות הקשוחות והתובעניות בעולם. אמו של הבלם, ענת, התראיינה היום (שלישי) ב”שיחת היום” ודיברה על הגורמים לבחירה בבריסטול ועוד.

קודם כל ברכות ומזל טוב.

”תודה רבה, רגע מרגש מאוד, רק אתמול חזרנו הם טסו למחנה אימונים וזה רגע מרגש מאוד”.

איך קיבלו אותו?

”מאוד מרגש, העסקה הזאת נסגרה בשלושה ימים, זה היה ממש מהיר – עוד כשהוא היה במחנה עם חיפה, הוא ממש הגיע ובאותו יום כבר טסנו ללונדון”.

הופתעתם מהמהירות?

”לא, ידענו שזה יגיע, לא חשבנו אולי שזה יהיה כל כך מהר, אבל זה קרה וזאת התרגשות ענקית”.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

מה ליסב מרגיש?

”התרגשות שקשה להסביר אותה במילים, מהרגע הראשון שבריסטול סיטי נכנסה לתמונה הרגשנו שהם מאוד רוצים אותו ונתנו לו תחושה של אמון והרגשנו שזה המקום להתפתח”.

רק לפני שלוש שנים הפועל חדרה לקחה אותו ברגע האחרון.

”אני תמיד אומרת שהמעבר בין הנוער לבוגרים זה לא קל, זה ילד שהתרגל לייצג מועדון מסוים ופתאום הוא יוצא לדרך חדשה. צריך להפריד בין הנוער ולבוגרים, זה באמת היה שיתוף הפעולה בין עובדיה לסילבס שייקח אותו”.

אם לא דורון בן דור, סילבס לא לוקח אותו. איך את מסבירה שבשנתיים ככה הוא עשה קפיצת מטאורית?

”אני ידעתי, תמיד יש את החשש כמובן, אבל אני אמא גאה שתמיד האמינה בו. הוא ילד רציני ועובד קשה, ידעתי שזה יגיע, לא ידעתי מתי, אבל ידעתי שבשלב מסוים זה יגיע כי אני מאוד מאמינה בו”.

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

“ההחלטה על הנבחרת הגיעה נטו מרצון להתקדם מקצועית”

איך את רואה את זה שהוא מייצג את רומניה ולא אותנו?

”לא תכננתי שזה יילך לכיוון הזה. אני מבינה שיש לאנשים דעות שונות, אבל מי שמכיר אותו יודע כמה הוא עובד קשה וההחלטה הזאת הגיעה נטו מרצון להתקדם מקצועית ואנחנו רוצים שאנשים יכבדו את ההחלטה הזאת”.

איך את רואה את המשך הקריירה שלו?

”המטרות של הבן שלי הן להשתלב בצורה טובה מאוד בקבוצה החדשה, ללמוד את הכדורגל האנגלי ולהמשיך לעבוד קשה כמו שהוא עושה וכמובן שהוא חולם להגיע הכי רחוק שאפשר”.

הוא דיבר עם דניאל פרץ שמשחק שם?

”האמת, בגלל המהירות, לא באמת יצא לו לדבר עם מישהו, הוא כרגע עדיין בחלום ולא מעכל”.

ליסב עיסאת ברומניה (IMAGO)

מי הולך ללוות אותו, הוא בן 21?

”כמובן שאני, כרגע הוא בבית מלון, נראה את הדירות שם, אבל כמובן שאני ואמא שלי ואבא שלו, נעשה תורנויות,.אני רוצה להגיד תודה לכל מי שליווה אותו בדרך, מכבי חיפה, המשפחה וכל האנשים שתמכו בו, אני גאה בו מאוד. הוא יודע לכבד ותמיד עוזר ותורם, הוא ילד שבא מחינוך טוב ותמיד אוהב לעזור ואני גאה בו”.