רועי הרמן ייצא עם בני סכנין למחנה האימונים

המגן של הרצליה בעונה החולפת יצטרף לקבוצה של אבוקסיס כנבחן. במועדון ממשיכים בחיפושים אחר חלוץ ובלם, התקיים מפגש בין ההנהלה והשחקנים לאוהדים

בני סכנין תצא היום למחנה אימונים בהונגריה כאשר מי שיעלה על הטיסה יהיה מגן מכבי הרצליה בעונה הקודמת, רועי הרמן, שימריא על תקן נבחן. בסכנין מחפשים מחליף לאלון אזוגי שנמכר ב-200 אלף שקל למכבי נתניה והותיר חלל גדול.

במועדון מהמגזר מחפשים מספר עמדות חיזוק כמו בלם וחלוץ מטרה, כאשר עלה שמו של החלוץ, לארי קאיודה, ששיחק בעבר הלא רחוק בארץ. לפי שעה נראה שהצוות המקצועי בראשותו של יוסי אבוקסיס מאוד רגוע ולא נלחץ מהעובדה שחסרים עוד שחקנים בעמדות מפתח, בטח כאשר מדובר במצבת הבלמים ממנה נגרעו חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ ועומר קורסיה.

מי שחזרו לסגל וצפויים להשתלב ברוטציה הם בסיל חורי ומוחמד טאהא. ערב היציאה למחנה, התקיים מפגש בין אוהדי הקבוצה לצוות המקצועי, השחקנים וההנהלה כדי לחזור ולהיות מאוחדים סביב הצלחת הקבוצה. ראש העיר מאזן גנאים היה נוכח בפגישה מול האוהדים. בסכנין מתכוונים לצאת במכירת מנויים שתכניס למועדון הכנסה נאה.