"פדראו? אם המטרה להישאר בליגה, זה בסדר"

ניסן קניאס ב"שיחת היום": "אם חיפה רוצה להתחרות על תארים, צריך 2 בלמים לפחות ולשחרר את פדראו". על ירמקוב וגלזר: "אפשר שיהיו 2 שוערים טובים"

במכבי חיפה עדיין מחכים להתפתחויות בגזרת השוערים כשעומרי גלזר ממתין להתקדמות בשיחות בין הירוקים לכוכב האדום כדי שיוכל לחזור למועדון. ברקע גם יש את סאגת גיאורגי ירמקוב שדורש לעזוב, בעוד שריף כיוף כבר סיכם בהפועל ר”ג. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על כל זה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וגם על הסגל והרכש.

מה מכבי חיפה צריכה, ניסן?

“בלם ימני קודם כל, מכבי חיפה לא יכולה לבסס את עצמה על שחקן שלא משחק שנה וחצי, שכל הזמן יש לו כאבים (פדראו). כל הנושא של הניתוח והשיקום של פדאו היה קלוקל ואף אחד לא יודע אם זה הצליח, דברים שהיו אמורים להיות פשוטים והסתבכו. כרגע יש רק את שטייפמן שהוא עדיין בוסרי ובלם שלא משחק שנה וחצי. אם המטרה היא להישאר בליגה, זה בסדר.

מכבי חיפה חייבת לקצץ את הסגל, מה עושים?

“אם חיפה רוצה להתחרות על תארים, מכבי חיפה צריכה בלם במקום פדראו. צריכים שני בלמים לפחות במכבי חיפה. חייב בלם שמאלי וימני, אם לא רוצים לשחרר את פדראו, לא ישתנה כאן שום דבר. הוא ירוץ וייפצע ואז יהיה מאוחר מדי”.

נעם שטייפמן (עמרי שטיין)

יש הרבה שחקנים להיפטר מהם והרבה פצועים, איך מתחילים ככה עונה?

“יש הבדל בין הזרים שתקועים עם חוזים, לשחקנים תוצרת בית. אני חושב שבנסון ושואו יימכרו, נהואל אין עליו הצעות, סטיוארט יימכר, השאלה בכמה. לגבי נהואל, צריך להיפרד ממנו יפה, אותה יד שמכניסה כסף צריכה גם להכניס יד לכיס כדי להוציא. ככה זה עובד. לדעתי לירין לוי יהיה חוזה ב-24 שעות הקרובות.

“זה עוד ביקורת על ההתנהלות של ‘יהיה בסדר’. לגבי ירמקוב, היה את ג’וש כהן ומשפתי. ירמקוב הוא לא לטווח רחוק, הוא יעזוב אחרי שנה-שנתיים. צריך להחתים את גלזר בלי קשר לירמקוב. המחלוקת בין גלזר לכוכב היא על ויתור של משכורות. אבל במכבי חיפה לא גיבשו את ההחלטה לסגור עם גלזר לפני שירמקוב נמכר. גם אם הם יהיו בחפיפה שנה לא קרה כלום.

“מכבי חיפה צריכה לחשוב ג’וש כהן ומשפתי, צריך שני שערים טובים ואז כשיש גלזר אתה יכול למכור את ירמקוב בקלות יותר. אתה לא יודע מה יקרה עם ירמקוב. הוא יכול ברגע לעזוב כמו שמילסון עשה. האם הסכום הזה של הכסף יפיל את מכבי חיפה? לא. אפשר שיהיו שני שוערים טובים. מכבי חיפה טובה, היא לא עובדת בצורה נכונה. אולי עוד יומיים תהיה הצעה אחרת על גלזר והוא יברח. כרגע הציון של מכבי חיפה לעונה הוא נמוך מאוד. חסרים לה שחקני הרכב בהגנה ובהתקפה. כי גם בנסון לא בלופ, נראה מה איתו. אולי אפשר לצחוק, אוהדי מכבי חיפה צריכים לבכות”.

ירמקוב וגלזר (עמרי שטיין, IMAGO)

פעם מכבי חיפה הייתה מתכננת מראש, היום זה לא ככה.

“היום מכבי חיפה לא צריכה לחכות לשחרר לפני שמחתימים, יש לרפאלוב את הרשות. אי אפשר לעבוד בנונשלנטיות וצריך להביא את השחקנים ויפה שעה אחת קודם”.