"הפועל חיפה אחת המועמדות לסיים עמוק בתחתית"

אלי לוונטל מתח ביקורת על הקיץ של הקבוצה של יואב כץ ב"שיחת היום": "הקבוצה נחלשה ונשארה בליגה כי היו גרועות יותר, לא רואה את כץ מביא רכש ברמה"

הפועל חיפה יצאה למחנה האימונים ללא לירן סרדל – שיאן ההופעות של הקבוצה, בה הוא משחק מגיל 18. הסיבה: הוא עדיין לא הגיע להסדר מול יואב כץ. פרשן רדיו חיפה, אלי לוונטל, התייחס לכך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

איך אתה רואה את ההכנה לעונה עד כה?

“קודם כל הפועל חיפה נחלשה, סרדל, זיקרי, חטואל ועוד עזבו ומצד שני את מי הביאו? מנדי במקום גומז שהיה מצוין, אני בעוונותיי בשישי ב-9 בבוקר הלכתי לראות את הפועל חיפה במשחק אימון מול ק”ש, ראיתי את קייטה, בן 20, לא רע, אבל לא יכול להוביל את הפועל חיפה. ראיתי את חביבאללה שלא יביא את המספרים שהיו בעונה הקודמת. ובלי זרים ברמה גבוהה היא תתמודד בתחתית”.

היא שוב תתמודד על ירידה?

“כץ ידוע שהוא מחזק בינואר, הבעיה שאתה מביא בינואר 4-5 שחקנים ומשחרר 4-5 ומשלם 7 משכורות לפחות. אז למה לא לעשות אחרת, לשלם לפחות חוזים”.

יואב לא רוצה ליהנות מהקבוצה?

“הפועל חיפה נחלשה, הזיכרון שלי הוא לא קצר, נשארנו בליגה כי היו גרועות יותר ואיך שאני רואה את זה הקבוצה לא התחזקה כשאחרות כן התחזקו”.

אתה פסימי?

“כן, כמו שאמרתם אני לא רואה את יואב מביא 3 שחקנים ברמה. מישהו אמר שהפועל חיפה מחכה שהמונדיאל יסתיים. אין סיכוי מינימלי להביא שחקן ברמות האלה. אין מה לעשות, נכון לרגע זה הפועל חיפה היא אחת המועמדות להיות עמוק בתחתית. ראיתי אותם ביום שישי 90 דקות, מצב אחד לא היה עם הרכש, הזרים, מצב אחד לא היה, על מה אפשר לבנות?”