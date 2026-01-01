כלפון לבכירי מכבי וב"ש: סומך על המנהיגות שלכם

יו"ר המנהלת במכתב לאנגלידיס וברקת לפני אלוף האלופים: "אתם נדרשים לעשות כל שאתם יכולים כדי שהמשחק יתנהל ברוח ספורטיבית, תחרותית ומכבדת"

לפני שריקת הפתיחה של משחק אלוף האלופים בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, שלח יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון מכתב רשמי לבעלי הפועל באר שבע אלונה ברקת ולמנכ"ל מכבי תל אביב ג'ק אנגלידיס, בו קרא לשתי הקבוצות לפעול כדי שהמפגש יתנהל באווירה ספורטיבית ומכבדת.

"אני סומך על המנהיגות שלכם"

בפתח המכתב כתב כלפון: "השבוע יחול משחק אלוף האלופים המסמן את פתיחתה החגיגית של עונת המשחקים 2026/27 - אירוע זה אמור לשקף את הטוב ביותר שיש לכדורגל הישראלי להציע - תחרותיות, הישגיות, מקצועיות וכבוד הדדי".

בהמשך התייחס לאירועים מהמפגשים האחרונים בין הקבוצות: "במפגשים האחרונים בין הקבוצות, כולל גמר הגביע האחרון, נרשמו אירועים לא ספורטיביים שהעיבו על התוצאה הספורטיבית וגררו כותרות שאינן ראויות לרמת המשחקים ולמעמד שתי הקבוצות והתחרויות בהן הן מתחרות".

ארז כלפון (שחר גרוס)

כלפון פנה ישירות לראשי שני המועדונים וביקש מהם לנקוט צעדים לקראת המשחק: "לפיכך הנכם נדרשים, כעומדים בראש המערכת, לפעול ככל הדרוש לקראת המשחק - ברמת השחקנים, הצוותים המקצועיים והאוהדים ולעשות את כל הדרוש בכדי שהמשחק יתנהל ברוח ספורטיבית, תחרותית ומכבדת ושהספורטאים ואנשי הצוותים המקצועיים ישמשו דוגמה אישית ראויה ומכובדת למליוני האוהדים, ביניהם מאות אלפי ילדים ובני נוער, הצופים בהם".

את המכתב סיכם יו"ר מנהלת הליגות בפנייה אישית לשני ראשי המועדונים: "אני סומך על המנהיגות שלכם ומאמין שביחד נוכל להבטיח משחק ראוי שיהיה מקור לגאווה עבור שתי הקבוצות ועבור הליגה כולה".