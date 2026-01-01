נתן: שערוריה שגל לא נבחרה ל-MVP, החלטה פוליטית

מאמן העתודה ל"שיחת היום" לאחר מדליית הכסף באליפות אירופה: "כל המאמנים היו בעדה, העיניים התמלאו דמעות לפני המשחק". וגם: מה הישג השיא שלו?

לאחר ההישג האדיר של נבחרת העתודה לנשים בכדורסל, זכייה במדליית הכסף באליפות אירופה בעקבות הפסד בגמר לצרפת, המאמן של הנבחרת טל נתן התראיין היום (שני) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפר על הדרך הנהדרת שעשו הבנות תחתיו.

שלום לסגן אלוף אירופה טל נתן?

“אתה אומר את זה וזה נשמע לקוח מסרט אבל ההרגשה נהדרת וזה יוצא מן הכלל. אבל קודם כל הבנות הנהדרות שלנו 7 משחקים תוך 7 ימים, 5 ניצחונות, אני מאוד שמח”.

כשהתחלת את המסע מה הייתה המטרה?

“הראשונה הייתה לנצח כמה שיותר משחקים בדרג א’ לא רק כדי לשרוד, אנחנו מאמינים בעצמנו ובאנו לנצח משחקים לא רק לשרוד, המטרה הייתה לנצח כמה שיותר משחקים, אתה לא יודע כמה כי זה עניין של שנתונים”.

ריאיון עם מאמן נבחרת העתודה טל נתן

חשבת שתגיע לגמר?

“לא, יש חבורה של נבחרות שבדרך כלל שם, ספרד, צרפת, בלגיה, איטליה, זה מי שמגיע לשם בדרך כלל, לא חשבנו על זה בכלל”.

זה הישג השיא שלך בקריירה?

“כן, למרות שהיו הרבה הישגים בשנים האחרונות ברמת הנבחרות, זה הישג שיא לא רק לי, זה לכל הספורט הנשי בספורט הקבוצתי כי זה קשה יותר מהספורט האישי, כמו שייט וג’ודו”.

יש עתיד לכדורסל נשים בישראל, והבעיה היא רק בניהול?

“קודם כל אני אגיד בכנות שבאמת הליגה פה פחות מעניינת בשנים האחרונות. פעם כשהיה רמלה נגד רמת השרון שופטים היו מעדיפים לשפוט שם מאשר בגברים. היו שנים שלא היה כרטיסים למשחק חולון רמת השרון לדוגמה אם אתה זוכר”.

אז איך אתה מסביר את ההבדל בין הנבחרת לליגה?

“זה מה שצריך לעשות באיגוד, למנף את הליגה לנשים, היא מרתקת, טובה ומעניינת, אבל זו גם עבודה של התקשורת”.

נבחרת העתודה לנשים של ישראל על הפודיום (פיב"א)

אי אפשר להתייחס ברצינות לליגה הזאת?

“לפעמים הבעיות מתחילות בתוך הכדורסל נשים, אבל יש פוטנציאל לענף ולילדות האלו, הן מצוינות ויש מאמנים שיכולים לאמן כל קבוצה בגברים, זה לא עולם אחר”.

“שערוריה שגל רביב לא נבחרה ל-MVP”

מי הפתעת הטורניר שלך?

“אנחנו מכירים את הבנות אנחנו עובדים איתן שנים, אף אחת כבר לא מפתיעה אותנו. גם בגיל הזה קשה מאוד להפתיע יש הרבה שחקניות טובות וכל ערב מישהי התעלתה”.

איך גל רביב לא זכתה בMVP?

“הרבה מאמנים ניגשו אליי ואמרו שהיא ראויה לזה, זו אולי החלטה פוליטית, לא יודע”.

אנטישמית?

“לא משתמש במילים האלו, לא הרגשתי אנטישמיות בטורניר, בדיוק להיפך. ההחלטה לא לבחור בה היא שערוריה, כל המאמנים היו אומרים לי כל ערב שהיא תיקח. 15 מול 1 בערך”.

גל רביב בחמישיית הטורניר (צילום:FIBA( (אחר)

זה מי שיצעיד את הכדורסל נשים קדימה?

“חד משמעית, אבל זה משולש, איגוד הכדורסל, מנהלת הליגה והשחקניות”.

הן לא ישחקו בליגה? הן כולן הולכות למכללות?

“יש לזה יתרונות, אני מעדיף כדורסל אירופי, אבל החוויה האמריקאית היא אחרת. הכסף, הקהל הכל. צריך לראות מה עושים כי אם כולן יעזבו יהיה קשה לנבחרת”.

בגברים לא כולם הופיעו, אצלך כולן הגיעו.

”אף אחת לא בורחת אף פעם זה קודש הקודשים ואין דבר כזה, אני 7 שנים בנבחרת ומעולם מישהי לא אמרה ‘אני לא באה’”.

איפה היא מדורגת ביחס לשי דורון ולירון כהן.

”עדיין לא, אבל יש לה פוטנציאל להיות עדיפה עליהן, היא תגיע הכי רחוק שיש, WNBA ולאן שהיא לא תרצה”.

גל רביב זורקת לסל (צילום: FIBA)

מה מיוחד בה כל כך?

”צניעות, היא עושה את מי שמסביבה טובה יותר. היא מחויבת ברמה מאוד גבוהה, מכבדת את המאמנים והצוות שלה, היא מתנהגת כאחרון השחקניות מתאמנת מהבוקר עד הלילה ערכית אינטליגנטית יש לה את כל החבילה”.

אתה מגיע לאליפות בלי שחקנית גבוהה, איך מתמודדים?

”יושבים על הדברים האלה מבוקר עד ערב, איך פותרים את בעיית הגבוהות שאין. ואיך משחקים את מה שמתאים לנו, זה אומר התקפות מעבר, קליעות לשלוש, יש לנו קלעיות מצוינות. יש חסרונות אבל אנחנו מחפים על זה בפלפל ישראלי”.

אתה רצית לאמן את הנבחרת, זו עדיין המטרה?

”שירה עליון מאמנת ראויה, אבל אני חושב שהיו צריכים לתת לי את זה אז, אני לא מוותר על החלומות שלי. אני רוצה להגיע לשם אני מאמין בעצמי וביכולות ובצוות שלי זה צוות חזק מאוד ואני מקווה שבבוא היום זה ייקרה העולם שייך למי שמאמין בחלומות”.

שירה העליון (צילום: לירון מולדובן באדיבות המנהלת)

האם טל נתן זוכה להערכה?

”אפילו יותר ממה שהוא מעריך את עצמו”.

אתה בחלום?

”לא, אני מאושר ועצוב שלא לקחנו את הזהב. אני בכיתי בשיחה של לפני המשחק דיברתי עם הבנות ופתאום הבנתי שמחר אני לא אדבר איתן והעיניים שלי התמלאו דמעות, וגם הן דמעו מעט, זה מרגש ונגמר, הקמפיין הזה יתחיל משהו אחר ואני אאמן את הבנות האלה עוד בעתיד”.

להתראות טל נתן, סגן אלוף אירופה.

”תגיד את זה עוד הרבה פעמים, זה כיף לשמוע”.