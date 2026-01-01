כך נולד שיתוף הפעולה בין הפועל י-ם לבית הקפה

דניאל דייויס שהיה חלק מצוות ההקמה של "בסמטה" דיבר ב"שיחת היום" בצל סערת פעילות המקום ביום שבת: "מוכן להגיע למתחם האימון ולהכין לשחקנים קפה"

במהלך תוכנית "שיחת היום" התייחס דניאל דייויס, בריסטה שהיה חלק מצוות ההקמה ושיפץ את בית הקפה "בסמטה", לסערה שנוצרה סביב המקום ולהחלטת הפועל ירושלים לצרף אותו כנותן חסות על מכנסי הקבוצה לעונת 2026/27. הראיון עסק ברקע למאבק שהתפתח סביב פעילות בית הקפה בשבת, בתמיכה שקיבל מהמועדון הירושלמי ובמשמעות המהלך עבור בעלי העסק והקהילה המקומית.

אתם מקבלים הרבה תמיכה וגם ההסכם עם הפועל ירושלים, מה זה עושה לכם?

“לא מהעולם הזה, פתחנו לפני חודש וחצי ולא דמיינו שזה יהיה ככה, אני מתרגש מאוד מזה, ממש גדלתי במועדון, שיחקתי בילדים ובנערים אז כששמעתי הייתי בשוק”.

הפועל י-ם מאמצת את בית הקפה שפתוח בשבת

איך זה נולד?

“הבעלים קיבל שיחה מחבר מועדון והם הציעו את ההצעה הזו שלהם יהיו ספונסר על מדים ללא תשלום של שקל”.

הופתעתם?

“מאוד מאוד”.

אתם אוהדי הקבוצה?

“אני כן, הבעלים פחות מתעניין בכדורגל, שיחקתי במועדון, לצערי לא יכולתי להיות במשחקים כי רק השתחררתי מהצבא ולא הספקתי בגלל הלוחמה”.

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

ספר לנו מה קורה בתקופה האחרונה בבית קפה?

“התחיל טוב ,הוא נמצא בפינה חבויה אז חששנו שיהיה קשה להביא לקוחות, אבל האמת שדי מהר הצלחנו לבנות משפחה של לקוחות קבועים, ממש פינה שקטה עם הרבה סטודנטים שרוצים ליהנות מהשקט ואז לפני שבועיים הכל ממש התפוצץ”.

מה קורה שם בשבתות?

“בשבת האחרונה מהרגע שפתחנו עד הסגירה הייתה תמיכה שלא ראיתי בחיים, היה תור שלא ראיתי תור כזה בחיים בירושלים, מאות ואלפי אנשים הגיעו לתמוך וזה היה כל כך מורגש”.

ההפגנות מפריעות?

“זה השבוע השני שזה קורה, בשבוע הראשון זה היה לא נעים, הם דפקו על החלונות, אבל השבוע המשטרה עשו עבודה כל כך טובה להרחיק את המפגינים ולאפשר כניסות לכל הסמטאות ולכן השבוע לא הייתה כל כך מורגשת ההפגנה רק התמיכה של האנשים שבאו”.

איפה שרתת בצבא?

“הייתי בסיירת נחל, בדיוק היום חזרתי למילואים. במלחמה הייתי שנה פלוס בעזה”.

איך אתה חש כשאתה וראה שהכנסת מעבירה חוקי השתמטות?

“אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה יותר מידי, בבית קפה אנחנו מקבלים את כולם, יש דתיים וחרדים שמגיעים גם לבית קפה ויושבים לתמוך ואנחנו מקבלים את כולם בשמחה. זה לא נעים שיש חלק שרוצה לפגוע, אבל בסוף אנחנו שואפים לקבל את כולם, להיות מקום קהילתי עם קפה טעים”.

שחקני הפועל ירושלים מקבלים קפה חינם?

“אני לא יודע, אבל אני אשמח שנמשיך איתם בשיתוף פעולה, שילך הכי עמוק שאפשר. אני אגיע עד למתחם אימונים כדי להכין להם קפה”.