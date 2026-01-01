"מפוצצים בכותרות, וכשמדובר בקבוצה אחרת שותקים"

עירוני טבריה ממשיכה לתקוף נוכח הפרסומים בפרשת העירויים האסורים: "אצל אחרים אף אחד לא דורש חקירות ובטח שלא הורדת ליגה". וגם: המחנה בפולין

בעירוני טבריה ממשיכים לתקוף את ההתאחדות ואת התקשורת, נוכח הפרסומים ומה שמגדירים במועדון כ"הדלפות מכוונות" בפרשת העירויים האיסורים, כאשר במועדון תוקפים: "במשך שבועות מפוצצים כותרות, אך כשמדובר במועדון אחר? שותקים ולא מפרסמים כלום".

“מעניין, שכשמדובר בעירוני טבריה, במשך שבועות אתם מפוצצים כותרות ראשיות על ‘רעידת אדמה’ בגלל עירוי פשוט של מי מלח", אמר גורם במועדון, "אבל כשיש תמלילים רשמיים שמוכיחים שקבוצות אחרות בליגה עושות את זה באופן קבוע ומערכתי כולם שותקים! אף אחד לא דורש חקירות, השעיות ובטח שלא הורדת ליגה! אין שאלות", ממשיכים במועדון, “כולם מסתפקים בהודעה של הקבוצה שמאשרת שנעשה, אבל נעשה באופן חוקי. לא טבריה - לא בודקים”.

שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

“שחקן מעיד שבמכבי נתניה קיבלו עירויים "כל הזמן", שלקחו שחקנים באופן מאורגן לקליניקה של עבד הפיזיותרפיסט - ואף אחד בהתאחדות או ב-WADA לא פתח בחקירה, לא השעה שחקנים ולא דרש לסגור את המועדון” סיכומי.

ההודעה הרשמית של המועדון

"למרות המשך ההדלפות המגמתיות מטעם ההתאחדות, מועדון עירוני דורות טבריה שמח לראות שכל פרסום ותמליל שיוצאים לתקשורת רק מחזקים את צדקתנו ומפרקים לחלוטין את עלילת ה"סמים" והרמאות שניסו להדביק לנו. הפרסום האחרון מבית היוצר של משרד החקירות וההתאחדות מוכיחים שוב שלא היה כאן שום דבר נסתר, אלא טיפול רפואי גלוי של עירויי מי מלח (סלין) סטנדרטיים למניעת התייבשות שחקנים תחת עומס, אשר ניתן תחת פיקוח ובאופן ישיר על ידי איש צוות וגורם רפואי מוסמך ממערך מד"א.

“בטיפול זה לא נעשה שימוש בשום חומר אסור ולא הייתה כל חריגה מהנפח המותר בכללי WADA, מנגד, התמלילים שנחשפו מוכיחים כי לא מדובר בניסיון להגיע לחקר האמת, אלא בהליך אגרסיבי, רווי מניפולציות ושקרים, שבו החוקר סימן את המטרה מראש והצהיר בגלוי כי מטרתו היא להוריד את המועדון ליגה. חקירה המנוהלת באיומים ובשפה אלימה כלפי שחקנים ומנהלים היא הליך פסול ומזוהם מיסודו.

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

“על כן, אנו מקווים ומצפים לראות את ההתאחדות לכדורגל ואת הוועדה למניעת סימום מגלות את אותה אגרסיביות ומפנות את אותם משאבי חקירה מול כל עדות ועדות שצפה בימים האחרונים לגבי מתן עירויים שגרתיים במועדונים אחרים בליגה. מועדון עירוני טבריה לא ישלים בשום אופן עם אכיפה בררנית ומגמתית שנועדה לפגוע בו באופן בלתי ספורטיבי".

במקביל, הקבוצה ממשיכה להתאמן בפולין, ללא המאמן, אלירן חודדה, המנהל הטכני, חן סול ושחקניה המושעים, גיא חדידה, סמביניה, דוד קלטינס וניב גוטליב, (יונתן טפר ששיחק בקבוצה בעונה שעברה ושלומי ודרדו שהיה מאמן הכושר כבר אינם מועסקים על ידי המועדון). מה שכן מתקדם הוא בניית האצטדיון החדש בטבריה. בניית היציעים ממשיכה ומתקרב לסיום. המטרה היא לסיים את בניית האצטדיון לפתיחת שנת 2027.