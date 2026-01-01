לראשונה: בית ישראלי לקהל בלוס אנג'לס 2028

הוועד האולימפי הכריז על הקמת המתחם, בו אפשר יהיה לפגוש את הספורטאים. ארד על תחקיר ONE: "הפגיעה הכי גדולה הייתה בנוער, יפגע בנו לשנים קדימה"

בעוד שנתיים תצעד המשלחת הישראלית בארצות הברית לקראת טקס הפתיחה של אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. הבוקר (שני) הוועד האולימפי בישראל התייחס להיערכות למשחקים האולימפיים הקרובים - והכריז כי לראשונה יוקם בעיר המארחת "בית ישראלי" לקהל שיגיע לעיר ובו ניתן יהיה לפגוש את הספורטאים ולראות תחרויות בצפייה משותפת עם אוכל ישראלי.

מנכ"לית הוועד האולימפי החדשה, עדי ביכמן, הצהירה: "הדרך ללוס אנג'לס תהיה מעניינת מאוד. אנחנו מעריכים שיהיו בלוס אנג'לס 60 עד 70 ספורטאים ישראלים, כך שככל הנראה לא יהיה גידול בכמות הספורטאים בהשוואה לאולימפיאדת פאריס 2024".

יו"ר הוועד האולימפי, יעל ארד, ציינה: "כרגע אנחנו עדיין לא מכריזים על צפי למדליות עבור המשלחת ללוס אנג'לס 2028, זה יקרה בסמוך ליציאת המשלחת וכשנדע מי יהיו בה כי זה מוקדם ולא אחראי לתת אומדן. בפאריס 2024 היינו בשיא, ברור שהצבנו רף גבוה עם חמישה מועמדים טבעיים למדליות וכולם זכו במדליה ועוד כאלה שהיו בעלי מסוגלות שהצליחו. אני חושבת שכמערכת אנחנו צריכים לשהות באזורים של צפי שנע בין ארבע לשש מדליות, אבל זה עוד מוקדם מאוד לקבוע מטרה ואנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה".

ביכמן הוסיפה לגבי הקריטריונים למשחקים: "בדומה למחזור פאריס 2024, לא יהיה קריטריון ישראלי ואנחנו למעשה נצמדים לקריטריון הבינלאומי. מה שכן, בכל ענף יהיו דרכי הכרעה פנימיות שיקבעו מי יהיו הנציגים מתוך כמה מועמדים, כמו בנבחרת גלישת הרוח, ועד תחילת 2027 נפרסם את כל דרכי ההכרעה בשיתוף האיגודים".

עדי ביכמן (חגי מיכאלי)

בארגון מכוונים לראות במשלחת גם ספורטאים מענפים חדשים. ביכמן שיתפה: "יש לנו צפי להופעת בכורה בענפים חדשים, כמו טיפוס, סקייטבורד, כדורעף חופים, נבחרת סיוף או נבחרת קבוצתית בהתעמלות מכשירים, כדורמים נשים, וגם לקרוס או פלאג פוטבול".

ביכמן הכריזה כי "לראשונה, יוקם על ידינו 'הבית הישראלי', שיארח אוהדים עם אוכל ושתייה כולל מסכי ענק. זה יהיה מקום חם ומהנה. שם נקיים מסיבות עיתונאים ואירועי משלחת רשמיים, צפיות משותפות, מפגשי ספורטאים וכדומה. זה משהו חדש שיהיה מחוץ לכפר הספורטאים ואנחנו מקווים שהקהל הישראלי גם יגיע אליו בהנאה ויוכל לפגוש ספורטאים. זה משהו שיחבר את הקהילה ל-19 ימי התהילה הללו של המשחקים האולימפיים, גם למי שהגיעו ולא יכולים לקנות כרטיס לאירוע זה או אחר. נעדכן על כך בהמשך".

המשלחת תצא לטורקיה?

הדרך ללוס אנג'לס לא תהיה קלה לישראלים. בעוד פחות משנה יתקיימו משחקי אירופה 2027 באיסטנבול, שם ניתן יהיה לקבוע קריטריונים ב-21 מענפי הספורט האולימפיים, אלא שכרגע הגעתה של המשלחת הישראלית לאירוע נמצאת בסימן שאלה על רקע המתיחות בין המדינות ומשבר ביחסים שהולך ומחריף בשל המצב הביטחוני באזור.

יעל ארד אמרה על הנסיעה לטורקיה: "זה אירוע יותר מורכב מהמשחקים באמריקה כמובן. אנחנו משקיעים מאמצים רבים ביחד עם הוועד האולימפי הבינלאומי, הוועד האולימפי האירופי וגם עם הנציגות של הוועד האולימפי הטורקי כדי שהמשלחת הישראלית תוכל להשתתף באירוע. אנחנו בוחנים את כל הנושא הזה ביחד עם הרבה גורמים בישראל שתומכים בנו. הוועד האולימפי הבינלאומי נוקט תמיד בגישה שאומרת 'צריך לשים בצד פוליטיקה ולעבוד בנייטרליות בספורט, גם אם המדינות לא ביחסים ידידותיים במיוחד'. לכן במקרה הזה, נעשה כל מאמץ כדי להתחרות שם. אם זה יקרה, זה יהיה ניצחון של ערכים אולימפיים".

ראובני וקנטור עם המדליות מפאריס (רדאד ג'בארה)

ארד הוסיפה באשר למשחקי אירופה 2027: "איפה הפערים ומה נדרש כדי שנצא לשם? זה אירוע שנפרס על שלושה אזורים באיסטנבול במשך כשבועיים, והדבר החשוב ביותר הוא שמירה על בריאותם וביטחונם של הספורטאים שלנו. השיקול הביטחוני תמיד לנגד עינינו והוא תמיד יהיה הראשון בסדר העדיפויות. אנחנו רוצים לוודא שנקבל את התנאים האופטימליים ביותר כדי להבטיח שהטורקים והוועדה המארגנת יודעים להבטיח את הדבר הזה, זה מצריך שיתופי פעולה והתגייסות משמעותית כדי שנוכל לעמוד באתגר הזה".

יו"ר הארגון התייחסה גם למלחמה מול איראן ולתחקיר ONE על הפגיעה בדור העתיד. "מאז מגפת הקורונה והמלחמה, הפגיעה הכי גדולה שהייתה בשנים הללו היא בעיקר בנוער", הודתה ארד. "המורכבויות של האימונים, בצל הסגרים והדרישה לשהות בסמוך למרחבים מוגנים תחת מגבלות או להימנע מטיסה ליעדים מסוכנים, פגעו בספורטאים הצעירים".

ארד הוסיפה: "כשאני מסתכלת קדימה, אין לי ספק שאנחנו בתהליך של רגרסיה וחלק מהספורטאים נושרים או שיש להם הרבה פחות ניסיון בינלאומי לעתיד. כלומר, יש פגיעה ביכולת שלהם להחזיק הישגיות גבוהה מול מתחרים בעולם. זה יפגע בנו לשנים קדימה, אין לי ספק בזה, ונצטרך לתת על זה את הדעת ולטפל בזה. אני מקווה מאוד שפנינו לרגיעה ביטחונית ושנוכל לגשר על הפערים ועל כל שעברנו פה בשלוש השנים האחרונות. הניסיון להדיר את ישראל מתחרויות הוא לא רחב אלא די קטן, אבל גם אנחנו וגם הקהילה הבינלאומית עוקבים אחרי זה, ואנחנו גם מתעסקים בזה הרבה מאוד כדי למנוע את זה".