מכבי תל אביב הודיעה רשמית על פרידה מזאק הנקינס

הצהובים שחררו את הסנטר האמריקאי, ששיחק בעבר בראשון לציון ובהפועל ירושלים וזכה עם הקבוצה של קטש באליפות ובגביע: "גורם משמעותי בחדר ההלבשה"

מכבי תל אביב הודיעה היום על שחרורו של הסנטר האמריקאי זאק הנקינס, והודתה לו על תרומתו למועדון במהלך התקופה בה לבש את המדים הצהובים. במועדון ציינו כי הנקינס היה חלק מהזכייה באליפות ובגביע, והגדירו אותו כ"גורם משמעותי בחדר ההלבשה", תוך איחולי הצלחה בהמשך דרכו.

מסלול מיוחד שהוביל ליד אליהו

הנקינס, המשחק בעמדות הסנטר והפאוור פורוורד, החל את דרכו במכללת פריס סטייט, היחידה שהציעה לו מלגת כדורסל. הוא בלט כבר בשנותיו הראשונות עם ממוצעים מרשימים ושיאי חסימות, לפני שעבר לאוניברסיטת זייבייר לקראת עונתו האחרונה במכללות. למרות שנרשם לדראפט ה-NBA ב-2019, הוא לא נבחר והחל את הקריירה המקצוענית שלו באירופה.

לאחר קדנציה בנימבורק הצ'כית, עבר למכבי ראשון לציון והגיע עמה עד לגמר הפלייאוף. בהמשך חתם בגלאטסראיי, אך עזב זמן קצר לאחר מכן, ובהמשך הספיק לעבור גם באוסטרליה, בליגת הפיתוח של ה-NBA ובפוארטו ריקו. בקיץ 2022 הצטרף להפועל ירושלים, שם הפך לאחד השחקנים הדומיננטיים בליגה, זכה בשני גביעי מדינה, נבחר ל-MVP של ליגת העל לעונת 2022/23 ונכלל בחמישיית העונה הן בליגה הישראלית והן בליגת האלופות של פיב"א.

בקיץ 2024 עבר לקלוז'-נאפוקה, לאחר שעזב את הפועל ירושלים, ובהמשך חתם בגרנדה הספרדית. בדצמבר 2025 הצטרף למכבי תל אביב, וכעת מסתיימת גם הקדנציה שלו בצהוב. במועדון נפרדו ממנו בהערכה, הודו לו על חלקו בזכייה באליפות ובגביע ועל תרומתו המקצועית והחברתית, ואיחלו לו הצלחה בהמשך הקריירה.