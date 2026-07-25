אולד טראפורד, 100,000 מקומות ו-2 מיליארד פאונד

התוכניות של מנצ'סטר יונייטד להקים אצטדיון חדש שישים בצל אפילו את וומבלי, החוב העצום, חשש האוהדים וגורל תיאטרון החלומות. מאחורי הפרויקט הנוצץ

השקט של מערב מנצ׳סטר ממכר. הרחק מהמונדיאל באמריקה וקצת פחות רחוק מלונדון הסואנת, הפגרה מתנהלת על מי מנוחות באצטדיון אולד טראפורד. אפילו קדחת המונדיאל והאפשרות שנבחרת אנגליה תזכה אחרי 60 שנים לא נותנת כל כך את אותותיה. ממול האצטדיון שוכן אזור סלפורד קיז, הכולל טיילת מסביב לתעלת מים רגועים, גשרים מרהיבים, אזור מסחר ובילויים וגם הבית הצפוני של גופי התקשורת ‘BBC’ ו-’ITV’.

מנצ׳סטר יונייטד היא מותג גלובלי עצום, אבל האוהדים המקומיים כאן נותנים תמיד את הטון ולא מוותרים על הזהות המקומית של המועדון. בעוד כל האוהדים, לא משנה אם הם גרים בהונג קונג, בישראל או 100 מטר מהמגרש, ממתינים בכיליון עיניים לרכש, החדשות המסעירות באמת שמפרות את השקט, חוץ מגל החום והשריפות, נוגעות לאצטדיון החדש שצפוי להחליף את אולד טראפורד במהלך העשור הבא.

אין הרבה דברים יותר מלהיבים מהאווירה המחשמלת של תיאטרון החלומות. הייתי שם ב-3:4 של מייקל אואן על מנצ׳סטר סיטי בדרבי וגם במשחקים דרמטיים אחרים, אך גם האוהדים הכי פרו-אולד טראפורד חייבים להודות: בשנים האחרונות האצטדיון האייקוני סובל מגג דולף, תשתיות מיושנות וחוסר נגישות. משפחת גלייזר עדיין נמצאת במועדון והמחאות נגדה לא שככו. אך מי שמובילה את המהלך השאפתני היא ההנהלה החדשה בראשות סר ג׳ים רטקליף, אוהד מיליארדר וקשיש שמנסה לעשות סדר במועדון וחוטף לא מעט ביקורת. החזון של רטקליף הוא להקים אצטדיון שישים בצל אפילו את וומבלי המדהים.

ג'ים רטקליף (רויטרס)

אז איפה זה יהיה בדיוק?

למי שחשש שיונייטד תעזוב את הלב הפועם של מנצ'סטר, אפשר להירגע. המועדון אישר כי האצטדיון החדש, שיכיל כ-100,000 מקומות ישיבה, ייבנה במרחק של 350 מטרים בלבד מהאצטדיון הנוכחי, על שטח שנרכש לאחרונה באזור תעשייתי בו נמצא מסלול קארטינג סגור.

ההליכה שלנו מכיוון אולד טראפורד לאזור המיועד של האצטדיון החדש מונוטונית ולא מלהיבה. כביש ארוך וסואן של מכוניות ובצדדים מפעלי מזון ותעשייה. כל זה אמור להשתנות. חניוני הענק הנוכחיים שמקיפים את המגרש יצומצמו וייעלמו לטובת ניצול יעיל יותר של הקרקע. תחנת רכבת חשמלית חדשה תחליף את הרציפים הישנים שסגורים כבר כעשור מטעמי בטיחות. שדרה רחבה ועמוסת עצים בהשראת וומבלי תהיה הבמה של צעדות אוהדים לפני כל משחק. האזור סביב תעלת המים יהפוך למרכז של ברים, מסעדות וחיי לילה.

הפרויקט הוא הרבה מעבר לאצטדיון כדורגל. התוכנית הגדולה כוללת הקמת רובע של 15,000 יחידות דיור חדשות, כולל מגדלי מגורים גבוהים שישקיפו על תעלת המים של מנצ'סטר, ממש ליד מוזיאון המלחמה ומזח סלפורד.

מתחם הקארטינג (פרטי)

המיקום החדש של האיצטדיון של מנצ'סטר יונייטד (פרטי)

הנוסטלגיה מול הקידמה

ומה יעלה בגורלו של אולד טראפורד? כאן התשובה הרשמית היא "אנחנו פשוט לא יודעים". קולט רוש, מנכ"לית פרויקט האצטדיון, הבהירה שהפוקוס כרגע הוא קודם כל לבנות את המתחם החדש. "אחרי שהכל יעמוד, נחשוב מה לעשות עם המבנה הנוכחי. האם לשמור עליו? להרוס? להפוך אותו למתחם מגורים? הכל פתוח".

אוהדי כדורגל, כמו אוהדי כדורגל, לא מסכימים כמעט על דבר. מסי או רונאלדו, המבורגר או נקניקייה וגם - האם צריך לעזוב את אולד טראפורד או להישאר ולהפוך אותו למודרני וגדול יותר. משיחות פאב עם מספר אוהדים מקומיים אפשר להבין שקשה להם מאוד לעזוב את הבית הנוכחי. הזיכרונות מהעידן הקסום של סר אלכס פרגוסון נמצאים בכל פינה. זקני אולד טראפורד יספרו לכם גם על תינוקות באזבי והקבוצה שקמה מאפר אסון מינכן לזכייה בגביע האלופות.

אלכס פרגוסון לאחר הזכייה הראשונה באליפות (רויטרס)

הדילמה הכלכלית: העמקת החוב או מנוע צמיחה?

המספרים שמאחורי הפרויקט עלולים להיות גם אלה שיפילו אותו. החוב הנוכחי של המועדון עומד על 1.3 מיליארד פאונד. התקציב ההתחלתי של אצטדיון: כשני מיליארד פאונד. במועדון מסרבים כרגע לאשר את הסכום הסופי. למרות הנתונים המבהילים, בהנהלה מבקשים מהאוהדים לא להיות "אובססיביים מדי" לגבי החוב. לא צריך ללכת רחוק מדי כדי לזכור את הבור אליו נכנסה ארסנל בעקבות המעבר מהייבורי הנוסטלגי אך המיושן לאצטדיון האמירויות הנוצץ. האליפות הראשונה באמירויות הגיעה לפני מספר חודשים, 20 שנה אחרי הכניסה אליו. ביונייטד מצפים ללוח זמנים קצר יותר עד השיבה לימי התהילה.

הנהלת יונייטד טוענת כי האצטדיון יממן את עצמו בטווח הארוך. יתרה מכך, ההכנסות העצומות שייוצרו מהמתחם המודרני יוחזרו ישירות למועדון וישמשו להגדלת תקציב הרכש והשחקנים. ומה לגבי השם? ניו טראפורד הוא השם המתבקש אך המציאות הכלכלית הנוכחית עלולה להביא לכך ששם תלוש וציני של ספונסר יעטר את היציעים.

כאן יוקם האצטדיון החדש (מרום גלובינסקי)

דאנקן דרסדו, מנכ"ל ארגון האוהדים MUST, ביטא את מה שאוהדים רבים מרגישים: "ברור שהמועדון נחוש לרוץ קדימה עם זה. המטרה שלנו כאוהדים היא לוודא שאנחנו מקבלים אצטדיון עם אווירה ולא עוד קערה חסרת נשמה כמו שראינו אצל מועדונים אחרים שעברו מגרש".

איזור הקמת האצטדיון החדש במנצ'סטר (פרטי)

זה לא בדיוק געגוע

הפרטים המלאים והעיצובים הסופיים צפויים להתפרסם בסוף השנה או בתחילת 2027, לפני שהתוכניות יוגשו רשמית לאישור הוועדות. בינתיים, מועצת טראפורד תדון באישור תוכנית המתאר כבר בסוף החודש הנוכחי, כשהציבור הרחב יוכל להגיש את השגותיו החל מסוף החודש.

בסופו של דבר מדובר בסנטימנטים וברגשות. כותב שורות אלה גר בשנים האחרונות על חורבות אצטדיון קריית אליעזר. הזיכרונות משם נותרו מתוקים, ה-0:5 מול מכבי תל אביב, הניצחון על פ.ס.ז׳, האליפויות ועוד ועוד ועוד, אך המתקן לא התאים למאה ה-21 ולכן נבנה אצטדיון סמי עופר. אולד טראפורד הוא לא קריית אליעזר, אבל הליכה בתוכו מגלה חללי בטון מיושנים, ללא מעליות, ותשתית שלא מתאימה לטווח ארוך.

כך זה נראה כיום (פרטי)

הדרך למיקום של האצטדיון החדש (פרטי)

פרויקט שאפתני (פרטי)

ייקח עוד לא מעט זמן עד שהתוכניות הגרנדיוזית תצא אל הפועל ועד אז אוהדי יונייטד, ואני ביניהם, מקווים לחזות בזכייה באליפות לפני המעבר לאצטדיון החדש. לפני תחילת העונה הציפיות תמיד נוסקות לשמיים והעונה זה מורגש פה במיוחד לאור העזיבה של פפ גווארדיולה את מנצ׳סטר סיטי וחוסר הוודאות בשאר קבוצות הצמרת. השקט והשלווה של יולי (אם נניח שמסי ידאג להדיח את נבחרת אנגליה) יתחלפו במהלך חודש אוגוסט ברעש ובציפייה למשהו טוב יותר. ועד אז נותר רק לספור את הימים.