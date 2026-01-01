רבע 4, 05:18: ישראל - צ'כיה 58:75

יורובאסקט עתודה, מחזור 3: כדורסל התקפי שוטף בשילוב הגנה קשוחה, מעניקים לחבורה של אורן אהרוני יתרון מבטיח. שתי הנבחרות מתקשות לקלוע מחוץ לקשת

נבחרת העתודה של ישראל ממשיכה את דרכה ביורובאסקט עד גיל 20 בשעה זו, כשהיא פוגשת את נבחרת צ’כיה. כל קבוצות הבית יעפילו לשלב הבא, אבל ניצחון של החבורה של אורן אהרוני צפוי להבטיח לה את אחד המקומות הראשונים, מה שיקנה לה יריבה נוחה יותר בשלב הבא.

הכחולים לבנים פתחו ברגל ימין את הטורניר עם 68:78 על נבחרת רומניה, אבל לאחר מכן הגיע ההפסד 90:77 למארחת מסלובניה. זהו המשחק האחרון של שלב הבתים כשלאחריו הנבחרת תוצלב עם הבית של: ספרד, קרואטיה, יוון ובלגיה.

נבחרות ישראל וצ’כיה של הגילאים האלה נפגשו 3 פעמים בהיסטוריה, כשבשלושת המשחקים הישראלים יצאו עם ידם על העליונה. האחרון שבהם היה ביורובאסקט 2024, אז הנבחרת ניצחה 74:82, אלון מיכאלי כיכב עם 15 נקודות ושמונה ריבאונדים.

רבע ראשון: 16:26 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: אורן סהר, רני בלאגה, אלון דניאלי, יונתן קלר וג’ול כארם.

ג’ול כארם סיפק את הסל הראשון בהתמודדות, שהוביל פתיחה טובה של הנבחרת הישראלית עם ריצת 0:7 מהירה תוך שתי דקות. משם הצ’כים הצליחו להתעורר וצימקו את התוצאה ל-9:8. אלון דניאלי הצליח לייצר את הקליעה היחידה מחוץ לקשת של החבורה בכחול-לבן. גם האירופאים התקשו לקלוע מרחוק וסיימו את החלק הראשון עם 2/6. את הרבע חתם רני בלאגה בהתקפה מתפרצת קטלנית שנגמרה לבד מול הסל.

רבע שני: 30:49 לישראל

שחקני הספסל של ישראל הצליחו להגדיל את היתרון עם תחילת הרבע השני, אביב הנקין קלע בהתקפה הראשונה, אריאל סלע ניצל שאננות בריבאונד של היריבה וסיפק מהלך של סל ועבירה. בלאגה הצליח לקלוע ל-3 אחרי ארבע החטאות מהטווח הזה והציב את הנבחרת ביתרון 18:36. אורן סהר גם כן הצטרף עם השלשה הראשונה שלו. הנבחרת יצרה כדורסל התקפי נהדר, עם 16 אסיסטים ושלושה איבודי כדור בלבד, וירדה עם הפרש מבטיח להפסקה.

אורן סהר עולה לקליעה (פיב"א)

רבע שלישי: 46:70 לישראל

כמו בפתיחת המשחק, גם את המחצית השנייה הנבחרת הישראלית פתחה עם קליעה של כארם. אורן סהר עלה לדו-ספרתי בזכות שתי שלשות, תחילה מהפינה לאחר חילופי מסירות טובות ובהתקפה לאחר מכן ממרכז הקשת. החבורה של אהרוני המשיכה להציג הגנה אזורית שהפכה לאישית, שהקשתה מאוד על הצ’כים והצליחה לשמור על הפער הגדול. סהר הציג קליעה נוספת מחוץ לקשת ועלה למאזן של 4/7 לשלוש. ישראל הציגה עליונות מוחלטת על הפרקט בדרך לרבע המכריע.