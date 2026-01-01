הצטרפו לשידור החי: קבלת פנים לנבחרת העתודה

אחרי ההישג ההיסטורי עם הזכייה במדליית הכסף באליפות אירופה, השחקניות בכחול לבן חזרו לישראל. הן והמאמן טל נתן ידברו במסע"ת, שידור כאן באתר

נבחרת העתודה פינטזה על זכייה באליפות אירופה, אבל הפסידה 79:66 לצרפת. כמובן שזה לא מוריד בכלום מהמסע האדיר של השחקניות בכחול לבן, שעשו היסטוריה עם זכייה ראשונה במדליית הכסף בטורניר. למחרת הגמר, המאמן טל נתן והשחקניות כבר חזרו לישראל, זכו לקבלת פנים מרגשת ועל הפרק גם מסיבת עיתונאים. שידור חי כאן באתר.

ישיר: נבחרת העתודה נשים חוזרת לארץ

עמוס פרישמן: “אני מתרגש. החלטתי שאני אדבר מהלב וספונטני למרות שכתבתי משהו, כי זה מרגיש לי הכי נכון. את ההישג שלכן אתן תזכרו אותו לכל החיים, זה ילווה אתכן עד היום האחרון שלכן, לא יודע אם אתן מבינות מה עשיתם פה, שימחתן את כל הכדורסל, עם שלם, היה כיף לראות אתכן. בתור אחד ששיחק כדורסל ראיתי את החיוך שלכן ואיך אהבתן לשחק ביחד, ראינו קבוצה ונבחרת.

“זה זמן נכון להגיד שאפו ענק לטל נתן ולצוות שלו, ראינו קבוצה מאומנת. אפשר לראות בנים שיכולים ללמוד מהבנות שאפשר לשחק גם כשפצועים. אני רק רוצה שנרים את המאגר של הבנות שמשחקות כדורסל אז שילכו להתאמן בחוג. רוצה להגיד תודה גם למנהל הספורט”.

מנכ”ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן: ”הבנות שלי כל הזמן אומרות לי שאני מתעסק בספורט ולא יודעות במה הן יתעסקו, ואני מסתכל על המשחק שלכן והבת שלי שואלת אותי אם היא יכולה להיות כזאת, וזה לא רק היא רוצה להיות כזאת, גם עוד ילדות, בעפולה, וברהט ובעוד ערים. תודה גם לצוות המקצועי ולכל המעטפת המקצועית.

“לא הבטחתי שהספורט נשים יקבל תקציב, הוא כבר קיבל, הכסף מובטח. זה מעל ל-140 מיליון שקלים, שגם שם עובדים יום וליל, צריך משאבים כדי להשקיע בספורט הנשים, ספורט הנשים בישראל שנכנס לחיינו היה במכון וינגייט, שר התרבות והספורט החליט שאם רוצים שתהיה הצלחה אז אי אפשר שיהיה בתאגיד מסוים או חברה או מכרז, הקמנו אגף ספורט נשים במשרד התרבות והספורט, זו אמירה של המדינה שספורט הנשים הוא חשוב.

“לפני ארבע שנים הייתה רק אחת, ועכשיו יש 6, גם גברים וגם נשים תחתיה, כדי לקדם. החלומות פה, יש מתקני ספורט שהיו 260 מיליון ועכשיו עם שר זוהר זה 400 מיליון, וצריך להמשיך את זה קדימה ולא לעצור, ההצלחות יבואו, אבל התפקיד שלנו זה לזרוע את הזרעים כדי שזה יקרה לדור שלכם וגם לדורות הבאים ולילדים.

“צריך להתמקד אבל בהצלחה המדהימה והמטרה של כולנו זה לעזור להן וגם לדור הבא לבנות שחולמות להגיע לאולם הכדורסל ושנראה עוד ועוד הישגים, בטח בתקופה כזאת של מדינת ישראל, שההמנון זה הדבר הכי מדהים, והן לא נותנות רק תקווה, אלא גם חוסן לאומי למדינה, אנשים הסתכלו עליהן וגם מנהיגי המדינה והן הביאו רגע של שלווה שאין תמיד”.

לירון כהן: ”מי שמכיר אותי יודע שהרמת לי להנחתה, אני יש לי תיאוריה שלמה על כל הקולג’, היא קצת בעייתית כרגע כי נכנס כרגע שחקן מאוד משמעותי ויש חוזים מאוד גדולים. אם אני שמה בצד את זה ואני לא גדלתי להיות לירון כהן, שיאנית ההופעות וכו’, גדלתי ילדה קטנה בירושלים שרצתה להגיע לרמות הגבוהות ביותר.

“והצלחתי, הצלחתי בלי קולג’ למקומות גבוהים, יש לנו את הכלים פה, את המאמנים פה, את המתקנים פה, אולי הם פחות יפים אבל הם מספיקים כי צריך כדור וסל. הכלים כאן, כשאנחנו בסוף היום הולכות הביתה ומסתכלות במראה, צריך להיות כנה עם עצמך ושנתת את מאה האחוז, לא משנה איפה את משחקת.

“כל ילדה יכולה להצליח, לא משנה איפה היא, גם פה וגם שם, את תלויה בעצמך, במה שאת תעשי, באנשים שתשימי סביבך, קבלת החלטות ולשאוף קדימה, לא שום דבר אחר, לא להסתכל לאחור ולא להסתכל על חלומות במקומות שהם לא קיימים, אלא אצלך”.

מאמן הנבחרת, טל נתן, אמר: “פעם אחרונה שעמדתי מול הבנות בכיתי קצת, אז יכול להיות קודם כל שזה יקרה שוב. הבנות הן לב העניין, הסיפור הזה, ההופעה הזאת, היופי הזה, יופי חיצוני ופנימי, עוצמות של ספורטאיות יוצאות מן הכלל, חדורות רצון מטורף להצליח, אוהבות אחת את השנייה וזה פה העניין, אוהבות אחת את השנייה. זה הקרדיט שלהן, ובגלל זה אנחנו יוצאים ממצבי לחץ ופיגור ומהפסדים וכאבים.

“באליפויות כאלו יש דינימיקה אחרת, זה לא כמו בליגה שמשחקים פעם בשבוע, פה יש שבעה משחקים תוך תשעה ימים בערך, היכולת להתאושש ממשחק שנגמר בשעה 18:00 בערב ולשחק למחרת ב-13:00 בצהריים נגד מעצמות, אתה חייב להיות מוכן פיזית ומנטלית, וזה תודה למאמן הכושר ולצוות כולו, היכולות של הצוות לשנות בפרק זמן, שחקנית מאוכזבת שלא שיחקה, אתה חייב להרים אותה ישר ולהביא לה ביטחון למשחק הבא, וזה בדיוק העניין, זו הייתה ההצלחה שלנו לדעתי, להתמודד כל יום מחדש עם המשחק הבא, וזו הגדולה של הבנות האלו”.

על השאלה האם אפשר לשחזר הצלחה גם בבוגרות: “לגמרי כן, נבחרת העתודה שלנו מגיעה שנה אחר שנה להישגים גבוהים, די עם המסכנות, משחקים נגד מעצמות, נכון, צרפת, ספרד, בלגיה, זה וואו, אבל יש גם בנות בארץ והן יכולות, הן אולי לא יכולות לקחת עדיין אליפות אירופה, לא להתבלבל, אבל נבחרת ישראל נשים, עם הדור הזה, והדור שגדל וזה באמת איגוד הכדורסל עושה עבודה יוצאת מן הכלל, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ופתאום נבחרת ישראל נשים תתחיל לנצח”.

על שמיעת ההמנון בתקופה כזאת לפני משחק: “זה חלק מהנוכחות שלנו. אני מדבר עם הבנות והצוות כל יום כמעט בכל אימון, מה זה להיות ישראל, מה זה הפייטריות הזאת, מה הכאב שאנחנו משלמים ב-5 שנים האחרונות, כאב גדול של אנשים שמדממים מכל הבחינות, הבנות יודעות את זה ואנחנו מדברים על זה, אתם רואים את ההמנון – כשהן שרות את ההמנון זה שונה מכל אחת, איך הן מגבירות את הקצב לאט לאט ונכנסות להמנון, אתה מרגיש את זה בנבחרת איך שהן משחקות”.

גל רביב: “הייתה תחושת ביאוס אחרי המשחק, אבל אמרנו אחת לשנייה שעשינו היסטוריה ואנחנו עולות עם ראש מורם לפודיום. כל המטרה שלנו זה שבנות צעירות ייקחו השראה וילמדו שהתמדה ועבודה קשה יכולים להביא להישגים כאלה, אנחנו רוצות שבנות יירשמו לספורט כזה או אחר, לא רק לכדורסל.

“כן, זו האליפות הכי טובה שלי בכל הגילאים. שמחה שהבאתי את היכולות שלי, זה לא היה קורה בלי 11 הבנות הנוספות והצוות המדהים שמאחוריי. כמו שטל אמר, זה משהו שאנחנו מזכירות לעצמנו לפני עליית משחק, המטרה שלנו זה להביא גאווה למדינה ונחת בימים הקשים האלו, אני מקווה שהצלחנו לעשות את זה”.

מאיה זילברשלג: “היה לי מדהים עם הבנות והעצמנו אחת את השנייה וכל אחת נתנה את הכל על המגרש, היה כיף לשחק עם הנבחרת הזאת וכולנו נהנינו, הרגשנו גאווה לשחק ולא משנה מה היה, מי פחות טובה ומי יותר, כולן נתנו את הכל על המגרש”.

איילה אורן: “זה מאוד מנטלי ולהתאושש מיום יום לא משנה מה היה לפני ומי פחות טובה ומי יותר, אנחנו 12 בנות שנתנו את הלב והנשמה כל יום, זה הרבה מבחינת הצוות גם להכין אותנו למשחקים מבחינה פיזית ומנטלית, ראו את זה שנלחמנו כל יום מחדש, גם כשהיה יותר קשה ופחות קשה, נתנו הכל ועשינו את זה ביחד”.

מעיין כהן: “אנחנו מאוד מתרכזות בדברים הקבוצתיים, כל אחת באה לתת מה שהיא יכולה על המגרש, מה שצריך אני אעשה ולפעמים הולך יותר ולפעמים פחות, מה שחשוב זה הנבחרת וזה עבודה קבוצתית של 12 בנות מדהימות ואני הכי גאה שעשינו את זה, כל הדברים האלה זה מה שחשוב, הקבוצה, ואנחנו תומכות אחת בשנייה וזה יפה, זה בא לידי ביטוי מחוץ למגרש ובתוך המגרש, ההישגים של הנבחרת זה הכי חשוב והגענו להישג ואני גאה בכולנו”.