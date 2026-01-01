מכבי יבנה סיימה את שנת 2025 בגרעון

זאת לאחר שנתיים של עודפי כספים. מקורות ההכנסה עמדו על סכום כולל של 3,412,779 מיליוני שקלים. השכר השנתי של טסלפפה עמד על 128,066 אלף שקלים

הדו"ח הכספי של מכבי יבנה לשנת 2025 נחשף. לאחר שנתיים רצופים של עודפים תקציביים, מכבי יבנה מסיימת את שנת 2025 (שנה קלינדרית) בגירעון, שעמד על סכום כולל של 394,978 אלף שקלים, כך על פי נתוני "גיידסטאר", בדבר עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה, המנהלת את מועדון הכדורגל, לו קבוצת בוגרים בליגה א' דרום.

המחזור השנתי של מכבי יבנה, בשנת 2025, עמד על סכום כולל 3,412,779 מיליוני שקלים, בעוד ההוצאות עמדו על סכום כולל של 3,807,757 מיליוני שקלים, כך שהעמותה המנהלת המועדון סיימה שנה קלינדרית בגרעון, כאמור, של 394,978 אלף שקלים. יש לציין כי הגרעון מגיע אחרי שבשנים 2023 ו-2024 העמותה סיימה בעודף תקציבי.

התמיכה הממשלתית, ממשרד הספורט, עמדה על סכום כולל של 218,931 אלף שקלים. התמיכות שקיבלה העמותה מהעירייה עמדה על סכום כולל של 2,400,000 מיליוני שקלים. הקצבות ותמיכות אחרות עמדו על סכום כולל של 153,136 אלף שקלים. התרומות שקיבלה העמותה הסתכמו בסכום של 174,584 אלף שקלים (כ-64 אש"ח תרומות מישראל, כ-109 אש"ח תרומות בשווי כספי).

עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)

ההכנסות מ"דמי חבר" עמדו על סכום של 38,128 אלף שקלים בלבד, בעוד הכנסות ממקורות אחרים הסתכמו ב-90,000 אלף שקלים. הכנסות מפעילות העמותה (שירותים כללי) עמדו על 338,000 אלף שקלים. ההוצאות שכר לפעילות היוו 61.41% מסך ההוצאות, כשהסכום עמד על 2,338,329 מיליוני שקלים. יתר ההוצאות לפעילות הסתכמו ב-1,122,765 מיליוני שקלים.

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה: מאמן (100% היקף משרה, 11 חודשי עבודה) עם 128,066 אלף שקלים, מנהל קבוצה (100% היקף משרה, 12 חודשי עבודה) עם 107,585 אלף שקלים, שחקן (100% היקף משרה, 9 חודשי עבודה) עם 106,750 אלף שקלים, שחקן (100% היקף משרה, 4 חודשי עבודה) עם 90,000 אלף שקלים ושחקן (100% היקף משרה, 9 חודשי עבודה) עם 74,079 אלף שקלים.