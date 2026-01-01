פרץ נעדר מהאימון, אך יהיה כשיר לאלוף האלופים

הפועל ב"ש מגבירה קצב לקראת מכבי ת"א ביום חמישי, הקשר לא נכח בגלל מחלה. שביעות רצון מהמחויבות שמפגינים קאנגווה ו-ונטורה והאפשרויות של קוז'וק

בהפועל באר שבע העלו הילוך בהכנות לקראת משחק אלוף האלופים מול מכבי תל אביב ביום חמישי, זאת לאחר אימון הפתיחה החגיגי שנערך לעיני למעלה מ-1,000 אוהדים שהגיעו למתחם האימונים והעניקו לשחקנים אווירה נהדרת לקראת פתיחת העונה.

במועדון היו מרוצים מאוד מהאווירה באימון הראשון, במהלכו הוצגו ארבעת שחקני הרכש החדשים ניב יהושע, מרקו וולף, איתי רוטמן וז'ואאו ויקטור. שחקני הרכש זכו לקבלת פנים חמה מצד הקהל, כאשר ויקטור הברזילאי אף הונף על כתפי האוהדים וזכה לעידוד נלהב.

מי שנעדר מאימון הפתיחה היה אליאל פרץ, שחלה וקיבל אישור מהצוות המקצועי שלא להגיע. למרות ההיעדרות, בבאר שבע לא מודאגים ומעריכים כי הקשר יהיה כשיר ואף צפוי לפתוח בהרכב במשחק מול מכבי תל אביב.

אליאל פרץ (מערכת ONE) (אורן בן חקון)

שביעות רצון מקאנגווה ו-ונטורה

במקביל, במועדון מספרים כי קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה מתנהלים בצורה מקצועית לחלוטין באימונים ולא משדרים תחושה של שחקנים שממתינים לעזיבה. בקבוצה מרוצים מהגישה שלהם ומהמחויבות שהם מפגינים בפתיחת ההכנות לעונה.

המאמן רן קוז'וק עדיין מתלבט לגבי ההרכב שיפתח במשחק אלוף האלופים, כאשר הוא ייאלץ להסתדר ללא מספר שחקנים משמעותיים שירצו עונשי הרחקה בעקבות אירועי גמר גביע המדינה. זאהי אחמד, ג'אבון איסט, מוחמד אבו רומי וג'יבריל דיופ, שהורחק במהלך המשחק, לא יעמדו לרשותו.

בין הקורות מרקו וולף זוכה לעדיפות. במרכז ההגנה צפוי קוז'וק לבחור בין הקפטן מיגל ויטור לבין הרכש החדש איתי רוטמן, כשאחד מהם צפוי לפתוח לצד מתן בלטקסה. באגף הימני קיימת התלבטות נוכח החיסרון של אבו רומי, כאשר רועי לוי, יואב קורן ויוני סטויאנוב הם המועמדים המובילים לקבל את המקום בהרכב. ז'ואאו ויקטור, שהצטרף לאחרונה לקבוצה, צפוי בשלב זה לפתוח את המשחק על ספסל המחליפים ולהיכנס בהמשך בהתאם להתפתחויות.