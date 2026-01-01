שליו, טובול וזיתון ישחקו בבוגרים של מ.ס דימונה

שלושת שחקני הנוער עולים לסגל של שרון אביטן, שמעוניין לראות את דור העתיד צומח בליגה, לצד ותיקים. "לא מתכוונים לזנוח את טיפוח ופיתוח הצעירים"

מ.ס דימונה לא זונחת את דור העתיד וההמשך של המועדון, כשהודיע כי אגם שליו (קשר התקפי, 2006), רן זיתון (קפטן ושחקן התקפה, 2006) ואורי טובול (חלוץ, 2007) יהיו חלק מהסגל של שרון אביטן לעונת 2026/27 בליגה א' דרום, שתחל ב-28/08 עם פתיחת משחקי גביע המדינה בכדורגל (סיבוב ה').

אגם, שחקן הקישור, בן ה-19, סיים את העונה החולפת עם חמישה שערים בליגה הארצית לנוער במחוז דרום עם קבוצת הנוער. רשם 45 דקות בבוגרים במסגרת גביע האזורים. בעונת 2017/18 החל לשחק כדורגל וחבר למחלקת הנוער של מ.ס באר שבע. בשנתיים האחרונות כיכב בנוער וסיפק מספרים גבוהים בחלק הקדמי (34 שערים).

רן, שחקן התקפה שחוגג החודש 20, סיים את העונה החולפת עם 21 שערים בכל המסגרות עם קבוצת הנוער. עלה מהספסל בבוגרים במסגרת גביע האזורים מול מ.כ ירושלים. רן גדל במחלקת הנוער של דימונה ובמרוצת השנים יצא להרפתקאות בהפועל באר שבע ובאדומים אשדוד, עד חזרתו בעונת 2024/25 לנוער של דימונה.

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

אורי, חלוץ בן 19, רשם בעונה החולפת 24 שערים בקבוצת הנוער של המועדון הדרומי. התכבד בשלושה משחקים בבוגרים ואף סיפק שער בניצחון 1:2 של מ.ס דימונה את מכ. ירמיהו חולון במסגרת גביע האזורים. גדל במחלקת הנוער של הפועל באר שבע ובעונת 2024/25 הצטרף לדימונה והיה חלק מעליית קבוצת הנוער מליגה מחוזית לליגה הארצית.

שרון אביטן ציין בפני ONE: "למרות שאנחנו מכוונים הכי גבוה, אנחנו לא מתכוונים לזנוח את טיפוח ופיתוח הצעירים המקומיים".

| ההודעה הרשמי של מ.ס דימונה בדבר השלישייה

"מועדון ספורט דימונה, שמח וגאה להודיע כי שליו אגם חותם על חוזה חדש לעונת 2026/2027 בקבוצת הבוגרים! שליו, קשר התקפי בתפקידו, מסיים את גיל הנוער בדימונה לאחר שנתיים משמעותיות".

מ.ס דימונה עם צלחת האליפות (באדיבות רשות הספורט העירונית דימונה)

"הוא הגיע אלינו ממחלקת הנוער של בני יהודה, והצטרף לקבוצת הנוער בעונת 2024/2025 תחת הדרכתו של ערן סויסה. שליו היה חלק מרכזי במסע העלייה ההיסטורי לליגה הארצית, עם כ־29 שערים אדירים, הוכיח את מקומו במועדון".

"בעונה החולפת, המשיך להוכיח את יכולתו כשהיווה פקטור משמעותי בקבוצה. שליו גילה יכולת נהדרת, יצירתיות, ומשמעת עצמית גבוהה. אנו מאמינים כי שליו מחזיק בפוטנציאל גדול, ובטוחים שימשיך להתפתח, להתקדם ולייצג את המועדון בכבוד. מאחלים לשליו המון הצלחה, ועונת מלאת הישגים".

"מועדון ספורט דימונה שמח וגאה להודיע כי אורי טובול, שחקן הבית חותם על חוזה לעונת 2026/2027 בקבוצת הבוגרים! אורי, דימונאי אמיתי, חלוץ מוכשר וסקורר אדיר. הוא גדל במחלקות הנוער של הפועל ב"ש, ובהמשך הצטרף למחלקת הנוער של דימונה תחת הדרכתו של ערן סויסה".

"בעונת 2024/2025, היה שותף משמעותי לעלייה ההיסטורית של קבוצת הנוער לליגה הארצית. בעונה החולפת, סיים כמלך שערי קבוצת הנוער עם 25 שערים מרשימים. אורי טובול, הוא שחקן בעל פוטנציאל גדול, עם חוש הבקעה יוצא דופן".

"מוסר עבודה ואופי מצוין הם חלק גדול מהדרך שלו, אנו מאמינים כי אורי הוא ללא ספק חלק משמעותי מעתיד הקבוצה. אנו מאחלים לאורי הצלחה רבה, ועונה מלאה בהישגים".

"מועדון ספורט דימונה, שמח להודיע כי רן זיתון שחקן הבית, מאריך את חוזהו לעונת 2026/2027 וישחק בקבוצה הבוגרת. רן זיתון, קפטן קבוצת הנוער בעונה החולפת, שחקן התקפה מוכשר ובן העיר דימונה. גדל בהפועל ב"ש, לאחר מכן בעונת 2024/2025, הצטרף לקבוצת הנוער שלנו וחזר הביתה".

"רן סיים את גיל הנוער עם 21 שערים (!) בעונה החולפת, והוביל את הקבוצה לעלייה ליגה היסטורית בעונת 2024/2025. רן היה מהשחקנים הבולטים בקבוצה, תחת הדרכתו של ערן סויסה (עוזר המאמן כיום). מאחלים לרן הצלחה רבה, המשך התקדמות, והמון רגעים יפים במדי הקבוצה - גאים בך, בהצלחה".