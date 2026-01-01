מיכאל מזרחי עוזב את בית"ר לטובת מכבי ת"א

שחקן הכנף בשנתון 2011 שכבש 7 שערים בעונה שעברה, יעבור מהבירה לקריית שלום. הוא גדל במחלקת הנוער של הפועל ירושלים והגיע לצהובים שחורים מנורדיה

מכבי תל אביב החתימה את מיכאל מזרחי, שחקן כנף בשנתון 2011, ששיחק בשנתיים האחרונות במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים וסיפק במדיה 24 שערים בכל המסגרות. בעונה החולפת היה מזרחי חלק מקבוצת נערים ג' של הירושלמים, וסיים עם חבריו במקום השביעי בפלייאוף העליון של הליגה הראשונה לשנתון שלו. חתימתו במועדון הצהוב קרתה בנוכחותו של המנהל המקצועי של המחלקה, גדי ברומר.

בעונה החולפת סיים מזרחי כמלך שערי הקבוצה בליגה (בצוותא עם יונתן פטלביץ'), כאשר כל אחד מהם הבקיע שבעה שערים. מעבר לכך, הקבוצה מהבירה הגיעה עד לשלב חצי גמר גביע המדינה לנערים ג', שם נעצרה עם הפסד למכבי נתניה.

מזרחי רשם 30 הופעות בעונה החולפת תחת הדרכתו של המאמן משה מור (והיה בין חמשת שחקני הסגל ששותפו בהכי הרבה משחקים), בהן צבר 1,974 דקות משחק.

נפרד מבית”ר

שחקן הכנף הצעיר עוזב את בית"ר ירושלים לאחר שנתיים רצופות, שבהן רשם 61 הופעות בכל המסגרות. את עונת המשחקים הקרובה (2026/27) הוא יפתח במדי קבוצת נערים ב' של מכבי תל אביב

דרכו בכדורגל החלה בעונת 2019/20 במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, במדיה שיחק עד לעונת 2021/22, משם עבר למחלקת הנוער של בית"ר נורדיה ירושלים ובהמשך הגיע לבית"ר.