ארגנטינה רעה בלהיות טובה, ומצוינת בלהיות ענקית

מסי לא מתרגש מהכאוס, ודווקא השקט הופך אותו למסוכן. אלופת העולם, עם כדורגל לא מרשים, תמיד מסתבכת וסובלת, אך תמיד מוצאת את הדרך לקום ברגע האמת

נבחרת ארגנטינה שוב עשתה את זה. אלופת העולם גברה 1:3 על שווייץ לאחר הארכה והעפילה לחצי גמר המונדיאל, אבל הדרך לשם הייתה רחוקה מלהיות פשוטה. במשך דקות ארוכות נראה היה שהמשחק עלול לברוח, ורק בדקות הסיום של ההארכה הצליחה הנבחרת של ליונל סקאלוני להכריע את ההתמודדות. בסיום, ליאו מסי היה הראשון שפשט את חולצתו בחגיגות, כמו ילד קטן שחוגג עוד רגע בלתי נשכח. הפעם זו לא הייתה הופעה שבה היה צריך להיות הגיבור הראשי, אלא ערב שבו כל מה שהיה חשוב הוא לשרוד.

זה כבר הפך להיות סימן ההיכר של ארגנטינה בטורניר. שלושה ניצחונות רצופים בשלבי הנוקאאוט, כשבכל אחד מהם היא מגיעה עד הקצה. במקום לשלוט במשחקים בנוחות, היא שוב ושוב מסתבכת, מאבדת מומנטום ומכניסה את עצמה למצבי לחץ. "סבלנו", הודה סקאלוני. "ידענו שמדובר ביריבה קשה והיא באמת הקשתה עלינו. האמת היא שגם המזל היה לצידנו".

גם השווייצרים יצאו בתחושת קיפוח, בעיקר בעקבות ההרחקה של בריל אמבולו בדקה ה-72 אחרי שקיבל כרטיס צהוב שני על התחזות בעקבות התערבות ה-VAR. שבע דקות קודם לכן דן נדויה איזן את התוצאה ל-1:1, אך מרגע ההרחקה נאלצה שווייץ לשחק בעשרה שחקנים. למרות היתרון המספרי, ארגנטינה התקשתה לסגור את הסיפור, ורק בדקה ה-112 חוליאן אלברס כבש בבעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. לאוטרו מרטינס השלים את העבודה בתוספת הזמן של ההארכה.

הקסם נמשך: ארגנטינה מנצחת 1:3 את שווייץ

גם בלי שער, מסי שלט במשחק

רצף תשעת משחקי המונדיאל שבהם מסי כבש אמנם נעצר, אך השפעתו על המשחק כמעט שלא נפגעה. כבר במחצית הראשונה הוא בישל לאלכסיס מק-אליסטר בכדור קרן מדויק, ולאורך כל 120 הדקות היה הכתובת שאליה פנו חבריו ברגעי הלחץ. כשהמשחק התערער, הוא היה זה שהרגיע את הקצב, שמר על הכדור וקיבל את ההחלטות הנכונות.

בגיל 39, הגדולה של מסי כבר לא נמדדת במהירות או בפריצות מסחררות. דווקא השקט שלו הוא שהופך אותו למסוכן כל כך. הוא כמעט ואינו זז ללא צורך, הולך במשך דקות ארוכות כאילו המשחק חולף לידו, אבל ברגע אחד משנה את הכול. מסירה, זווית בלתי אפשרית, שטח קטן שנפתח לפתע, כל אלה מזכירים מדוע הוא עדיין שולט בקצב המשחק יותר מכל שחקן אחר על המגרש.

ליאו מסי (IMAGO)

חוליאן אלברס הבהיר בסיום מהי המטרה של כל שחקני הנבחרת: "נעשה הכול כדי שמסי יזכה שוב בגביע העולם". אחרי שריקת הסיום נראו השחקנים מחבקים את הקפטן בהתלהבות, כשהתחושה היא שהם לא רק מנסים להעניק לו מתנת פרידה מהמונדיאל האחרון שלו, אלא גם מבינים שהוא ממשיך להעניק להם פעם אחר פעם רגעים שרק הוא מסוגל לייצר.

ארגנטינה אולי לא מציגה את הכדורגל המרשים ביותר מבין ארבע העולות לחצי הגמר, אך היא ממשיכה לנצח. היא מועדת, מסתבכת וסובלת, אבל תמיד מוצאת את הדרך לקום ברגע האמת. כעת מחכה לה אנגליה בקרב על הכרטיס לגמר, כשהכאוס, האמונה ומעל כולם ליאו מסי ממשיכים להוביל אותה לעבר החלום הגדול.