קוברסי: אמבפה שחקן מיוחד, אך הוא לא מפחיד אותי

בלם ספרד וברצלונה, ששבר את שיאו של הצרפתי לדקות במונדיאל לשחקן מתחת לגיל 20, לקראת חצי הגמר: "לאמין ימאל משחק כאילו הוא בפארק השכונתי"

לפני חצי גמר המונדיאל מול צרפת, בלם נבחרת ספרד וברצלונה, פאו קוברסי, העניק ראיון נרחב שבו סיפר על ההתרגשות מהמעמד, החמיא ללאמין ימאל והתייחס גם לאיום הגדול שמציבה צרפת בדמותו של קיליאן אמבפה. הבלם הצעיר, שכבר הפך לאחד מעמודי התווך של ספרד בטורניר, הודה כי הוא כבר מדמיין את עצמו מניף את גביע העולם.

קוברסי, שכבר שבר את שיא הדקות לשחקן מתחת לגיל 20 במונדיאל עם 540 דקות ועקף בכך את אמבפה, סיפר על התחושות שלו: "זה טורניר מיוחד וייחודי, ובפעם הראשונה זו החוויה הכי טובה. אני עדיין מאוד צעיר, ולחוות דבר כזה זה פשוט מדהים. אני אולי לא מאוד מוכר, אבל אני מתחיל לבנות את השם שלי".

"לאמין ימאל משחק כאילו הוא בפארק השכונתי"

כשנשאל על חברו לברצלונה ולנבחרת, לאמין ימאל, קוברסי לא חסך במחמאות. "אני יותר אסרטיבי, אוהב ללחוץ, בעוד שלאמין רגוע יותר ועושה את הדברים בדרך שלו. זו צורת המשחק שלו, זה נראה כאילו הוא משחק בפארק השכונתי", אמר בחיוך.

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הבלם הוסיף כי ימאל מגיע מוכן לחלוטין לקרב מול צרפת: "הוא מרוכז במה שהוא צריך לעשות ובאיך לעזור לקבוצה. הוא יודע שכל הזרקורים מופנים לשערים ולבישולים, אבל הוא מתרכז גם בעבודה ההגנתית ובלחץ על המגן. כשלאמין יוצא לדריבל, הוא פשוט כופה את עצמו על היריב".

גם על אמבפה נשאל קוברסי, שכבר פגש אותו מספר פעמים בקלאסיקו, והבהיר עד כמה הכוכב הצרפתי מסוכן: "הוא לא מפחיד אותי, אבל כולם יודעים אילו איכויות יש לו. גם אם הוא לא מעורב במשחק, הוא מסוגל לשנות אותו במהלך אחד. הוא שחקן ייחודי, בדיוק כמו לאמין. נצטרך להיות מרוכזים במשך כל 90 הדקות".

פאו קובארסי מול אמבפה (רויטרס)

קוברסי התייחס גם להתקדמות האישית שלו בברצלונה והחמיא למאמנו האנזי פליק. "מהרגע שהוא הגיע הוא נתן בי אמון. הוא אמר לי שיש לי יכולות טובות, אבל שאני צריך לפתח וללטש אותן. זה עזר לי מאוד גם מבחינה אישית". לדבריו, גם הבלמים הוותיקים, איימריק לאפורט ואיניגו מרטינס, סייעו לו להתפתח בזכות הניסיון והאופי שלהם.

פאו קוברסי (IMAGO)

לסיום הודה הבלם הצעיר כי הוא כבר חולם על הרגע הגדול ביותר. "כן, אתה מדמיין את עצמך עם גביע העולם מאז שאתה ילד. אבל כשאתה כבר כאן ומתקרב למטרה, אתה מדמיין אפילו יותר את החגיגות ואת הרגע שבו תניף את הגביע".