עם 11 שחקנים חדשים: הפועל רמת גן יצאה למחנה

האורדונים ממשיכים בניסיונות לחזק את הסגל עם זרים מתוך כוונה שיצטרפו ישירות למחנה באוסטריה, צפויות התפתחויות. קשיים גם באירגון משחקי הכנה

הפועל רמת גן יצאה הבוקר (שני) למחנה האימונים באוסטריה, שם תשהה במשך עשרה ימים כחלק מההכנות לעונת 2026/27 ולחזרה לליגת העל. המאמן מסאי דגו ינסה לנצל את המחנה כדי לגבש את הסגל ולהמשיך בהטמעת השיטה, כשבמועדון יודעים כי בניית הקבוצה עדיין לא הושלמה.

על הטיסה לאוסטריה עלו גם שחקני הרכש החדשים של המועדון: גטאצ'ו יבלו, עידו עולי, עומר יצחקי, ז'וטה גונסלבש, דניאל טישלר, פארד איברהים, עמית צור, עידן ברנס, אופק עובדיה, מקסים פלקושצ'נקו ותמיר גלזר, שינסו להשתלב במהירות ולהוכיח את עצמם כבר במהלך המחנה.

לצד ההכנות המקצועיות, ברמת גן ממשיכים לעבוד גם על חיזוק הסגל. במועדון עדיין מחפשים לצרף מספר שחקנים נוספים, כאשר עיקר המאמץ מתמקד בהחתמת זרים חדשים, כשהכוונה היא שאם יושגו הסכמות, הם יצטרפו ישירות למחנה האימונים באוסטריה.

בינתיים יש יריבה אחת במחנה

נכון לעכשיו, הסגל של דגו עדיין רחוק מלהיות סגור, ובמועדון מעריכים כי בימים הקרובים צפויות התפתחויות בגזרת הרכש. גם בגזרת משחקי ההכנה נרשמו קשיים. נכון לעכשיו, להפועל רמת גן מובטח משחק אימון אחד בלבד במהלך המחנה מול ז'לזניצ'אר הבוסנית, כאשר במועדון ממשיכים לנסות לתאם משחקי הכנה נוספים כדי להעניק לצוות המקצועי הזדמנות לבחון את הסגל בצורה טובה יותר לקראת פתיחת העונה.