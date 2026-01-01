המהפך של דשאן: מביקורות שספג ל"אבא של צרפת"

שינוי דרמטי בדעת הקהל לגבי המאמן שבמשך שנים ביקרו את סגנון המשחק שלו, עד כדי כך שרבים היו רוצים שימשיך: "השחקנים רוצים לנצח גם בשבילו"

נבחרת צרפת תעלה מחר (שלישי, 22:00) לחצי גמר שלישי ברציפות במונדיאל, ובמקביל למה שקורה על כר הדשא, מתחולל גם שינוי דרמטי בדעת הקהל בצרפת. דידייה דשאן, שספג במשך שנים ביקורת על סגנון משחקו ועל חוסר השאפתנות ההתקפית של הטריקולור, זוכה כיום לשבחים מקיר לקיר, עד כדי כך שחלק מהאוהדים כבר היו שמחים לראות אותו ממשיך בתפקיד גם אחרי הטורניר.

כזכור, בינואר 2025 הודיע דשאן כי יסיים את דרכו בנבחרת לאחר מונדיאל 2026. באותה תקופה, סקר של Odoxa עבור Winamax ו-RTL הראה כי 62% מהצרפתים סברו שעזיבתו תהיה טובה לנבחרת, בעוד 83% מהאוהדים טענו כי חסרה לצרפת שאפתנות התקפית.

אחרי 14 שנים על הקווים, רבים חששו כי מדובר בטורניר אחד יותר מדי עבור המאמן הוותיק. "פחדתי שזה יהיה המונדיאל האחד יותר מדי אחרי כל כך הרבה שנים בתפקיד", סיפר האוהד נונו. "בסופו של דבר הוא הוכיח שטעינו. הוא עוד יכול להביא לנו את גביע העולם ב-2026".

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"השחקנים רוצים לנצח גם בשבילו"

אחד השינויים המרכזיים שעליהם מצביעים האוהדים הוא הגישה ההתקפית החדשה של דשאן. נונו סיפר כי כבר במשחקים הראשונים הבין שהנבחרת בדרך הנכונה: "כשראיתי את ארבעת שחקני ההתקפה ברמה עולמית, הרגשתי שזה הולך לעבוד". לדבריו, מעבר לאיכות הסגל, דשאן שוב הוכיח את יכולתו להתאים את עצמו לשחקנים שעומדים לרשותו.

גם אמבר, חברת ארגון האוהדים "Irrésistibles Français", שיבחה את המאמן: "הוא מראה שהוא יודע להסתגל לשחקנים שיש לו. אם הוא חושב שאפשר לנצח עם הרכב התקפי, הוא ישחק התקפי. אם לא, הוא יעדיף יותר קשרים ופחות חלוצים". נונו הוסיף כי דשאן מצא את הנוסחה בזכות ניהול נכון של מעמד השחקנים, במיוחד בעונה שבה עומדים לרשותו שחקנים רבים בעלי איכויות יוצאות דופן.

אצל חלק מהאוהדים ההערכה כלפיו אף הפכה לרגש אישי. אמבר הגדירה אותו כ"אבא של צרפת": "הוא ווינר, הוא מנצח והוא צנוע. רואים שהשחקנים אוהבים אותו. הם רוצים לנצח לא רק בשביל עצמם, אלא גם בשבילו. הוא אדם חם ואפשר לראות כמה הוא טוב לב. הוא ממש דמות אב עבור צרפת".

דידייה דשאן קיליאן אמבפה (IMAGO)

למרות זאת, לא כולם חושבים שעליו להישאר. האוהד חאמדי סבור כי עדיף שיסיים את תפקידו כמתוכנן, דווקא כשהוא בשיאו. לדבריו, זה הזמן לאפשר התחדשות בנבחרת הצרפתית.

הרזומה של דשאן מדבר בעד עצמו: גמר יורו, שני גמרי מונדיאל, ואולי בקרוב שלישי, כולל הזכייה ב-2018, לצד זכייה בליגת האומות. בשל ההצלחות הללו, רבים מאמינים כי המאמן הבא ייכנס לנעליים כמעט בלתי אפשריות למילוי. "יש מומנטום יוצא דופן בנבחרת, והמאמן הבא לא יורשה להיכשל", אמר האוהד אריק.

למרות שעדיין לא הוכרז מחליף רשמי, זינדין זידאן נחשב למועמד המוביל לרשת את התפקיד. עם זאת, יש גם מי שמאמינים שהפרידה מדשאן לא תהיה סופית. "יכול להיות שיום אחד הוא יחזור אם התוצאות לא יהיו טובות", אמר אריק. "הוא באמת היחיד שנהנה מתמיכה מוחלטת של השחקנים".