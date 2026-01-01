"ניחוח בלתי נסבל של גזענות": סערה גדולה בצרפת

רגע לפני חצי גמר המונדיאל, ראש ממשלת ספרד בעבר טען שאצל הטריקולור "אין שחקנים צרפתים", מה שהוביל לתגובות חריפות בשתי המדינות: "שנאה מנורמלת"

סערה פוליטית וספורטיבית חסרת תקדים מסעירה את צרפת וספרד, רגע לפני המפגש הענק ביניהן בחצי גמר גביע העולם מחר (שלישי, 22:00) בארלינגטון, טקסס. שורה של פוליטיקאים בכירים בצרפת, לצד התקשורת המקומית וראשי ההתאחדות לכדורגל, יצאו במתקפה חזיתית חסרת פשרות נגד ראש ממשלת ספרד לשעבר, מריאנו ראחוי, בעקבות התבטאויות שנתפסו בפאריס כגזעניות ופוגעניות כלפי שחקני נבחרת צרפת.

אחרי שראחוי אמר ש"אין שחקנים צרפתים" בנבחרת צרפת, התגובות במדינה היו מיידיות וחריפות במיוחד. נשיא ההתאחדות הצרפתית, פיליפ דיאלו, הגיב בזעם: "ההערות של מריאנו ראחוי נושאות ניחוח בלתי נסבל של גזענות ומעוררות שאלות לגבי האקלים הנתעב שמייצר ריחות רעים כאלה. לשחקנים שלנו אין שום צורך לקבל תעודת לאום מראש ממשלת ספרד לשעבר. נבחרת צרפת היא הנבחרת של צרפת".

גם במערכת הפוליטית הצרפתית נרשמה התקוממות מקיר לקיר. שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, הגדיר את הדברים כ"בלתי קבילים לחלוטין" והוסיף: "זה ממש לא מה שצרפת מייצגת. צרפת היא מדינה של גיוון שבה כולם יכולים לפרוח ולמצוא את מקומם". אוליבייה פור, מנהיג המפלגה הסוציאליסטית, עקץ ברשתות החברתיות: "נבחרת צרפת מורכבת רק מצרפתים. צרפת אינה אומה אתנית; אין לה צבע עור או דת. היא אומה פוליטית המאוחדת סביב המוטו הרפובליקני – למגינת ליבם של הימין הגזעני".

מריאנו ראחוי (IMAGO)

נעימה מוצ'ו, השרה האחראית על הטריטוריות הצרפתיות מעבר לים, תקפה אף היא: "אחרי כל ניצחון של צרפת, אותן אובססיות ועלבות גזעניות צפות מחדש. אלו לא פליטות פה, זו שנאה מתודית ומנורמלת לצרפת ולמה שהיא". מוצ'ו אף קראה להתאחדות הצרפתית לנקוט בצעדים משפטיים. במקביל, העיתון הצרפתי הנחשב 'לה מונד' פרסם מאמר מערכת נוקב שבו הגדיר את הדברים כ"גזעניים" וציין כי מתחילת הטורניר הנבחרת מהווה מטרה למתקפות דומות.

אפילו שגרירות צרפת במדריד נאלצה להתערב ופרסמה הבהרה רשמית: "מבלי לרצות להיכנס לפולמוס, כדאי להזכיר את העובדות: כל השחקנים בנבחרת צרפת הם צרפתים. מתוך 26 שחקנים, 23 נולדו בצרפת. שלושת האחרים שנולדו בחו"ל הם צרפתים לחלוטין גם כן".

קיליאן אמבפה (רויטרס)

על מה המהומה? דבריו המקוממים של ראחוי

הסערה הגדולה החלה לאחר שראחוי בן ה-71, שכיהן כראש ממשלת ספרד בין השנים 2011 ל-2018, פרסם ב-10 ביולי טור דעה בכלי התקשורת הספרדי ‘El Debate’, בו ניתח את חצי הגמר הרותח מול צרפת, שהדיחה ברבע הגמר את פראגוואי.

בטורו כתב ראחוי: "צרפת מדורגת כרגע במקום הראשון בדירוג פיפ"א. יש לה גם סגל ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, אין לה שחקנים צרפתים, והנבחרת שלהם משחקת טוב מאוד. זו יריבה קשוחה".

דבריו של ראחוי לא עוררו זעם רק בצרפת, אלא זכו לגינויים נרחבים גם בתוך ספרד עצמה. שר התחבורה הספרדי, אוסקר פואנטה, לא חסך במילים וכינה את ראחוי "אידיוט פוסט-פרנקיסטי", תוך שהוא מטיל ספק מוחלט בהגדרתו של ראש הממשלה לשעבר כפוליטיקאי "מתון". בנוסף, גם ראש ממשלת ספרד הנוכחי, פדרו סנצ'ס, יצא בפומבי נגד ההתבטאויות הללו והגדיר אותן כ"הצהרות קסנופוביות” (שנאת זרים).

פדרו סאנצ'ס (IMAGO)

לא המקרה היחיד במונדיאל הנוכחי

יש לציין כי נבחרת צרפת וכוכבה הגדול, קיליאן אמבפה, סובלים מגל של התקפות פוליטיות במהלך הטורניר הנוכחי. רק בשבוע שעבר גינה הסנאט של פראגוואי את הסנאטורית המקומית סלסטה אמארייה, שכינתה את אמבפה "קמרוני מקולוניה" והשתמשה בביטויים גזעניים קשים נוספים כלפיו לאחר הדחת נבחרתה בשמינית הגמר – דברים עליהם הגיב אמבפה כ"בזויים וגזעניים". גם סגנית מושל מחוז מנדוסה בארגנטינה, הבבה קסאדו, עוררה סערה כשטענה כי צרפת היא "נבחרת אפריקאית", מה שהוביל את שגריר צרפת בארגנטינה להכריז עליה כ"אישיות בלתי רצויה".

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מנהיג המפלגה הקומוניסטית בצרפת, פביאן רוסל, חיבר בין האירועים וסיכם: "ראשית סנאטורית מפראגוואי, ועכשיו ראש ממשלת ספרד לשעבר – הם פשוט לא יכולים לשלוט בעצמם ומביעים גזענות גסה כדי לנסות לערער את נבחרת צרפת היפה שלנו. יש לגנות את מריאנו ראחוי! סולידריות מלאה עם הבלוז". כעת, כל העיניים נשואות אל הדשא בטקסס, שם השחקנים הצרפתים ינסו לספק את התשובה הטובה ביותר.