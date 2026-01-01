מי רצה להשאיר אותו בבית? הנקמה של בלינגהאם

רק בנובמבר האחרון קראו בתקשורת האנגלית לא לזמן את קשר ריאל לסגל הנבחרת בטענה שהוא "שחקן מפלג", אך ג'וד הוכיח בגרות ומנהיגות וענה על המגרש

לפני פחות משנה ג'וד בלינגהאם עמד במרכז ביקורת חריפה באנגליה, אך היום הוא האיש שמוביל את נבחרת שלושת האריות לעבר גמר מונדיאל ראשון מאז 1966. הקשר של ריאל מדריד הפך לאחד מכוכבי הטורניר, כשהוא מוביל את הנבחרת של תומאס טוכל לצד הארי קיין.

בחודש נובמבר האחרון, לאחר ניצחון 0:2 על אלבניה במסגרת פגרת הנבחרות, פרסם ה"דיילי מייל" כותרת ענק שקראה: "תשאירו את ג'וד בבית". במאמר, שנכתב על ידי עורך הכדורגל הראשי של העיתון קרייג הופ, נטען כי בלינגהאם הוא שחקן "מפלג" ו"בעל מצבי רוח", וכי אם טוכל רוצה לשמור על ההרמוניה בחדר ההלבשה לקראת המונדיאל, הפתרון הברור הוא לוותר עליו.

אלא שבלינגהאם השיב בדרך הטובה ביותר, על כר הדשא. הוא כבש צמדים מול מקסיקו ונורבגיה, העלה את מאזנו לשישה שערים בטורניר והפך לשחקן הצעיר ביותר מאז פלה במונדיאל 1958 שכובש בשני משחקי נוקאאוט רצופים. בנוסף, הוא האנגלי הראשון מאז גארי ליניקר שמגיע לשישה שערים בטורניר בינלאומי גדול, כשנותרו לו לפחות עוד משחק אחד, ואולי שניים, כדי להמשיך לשבור שיאים.

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השיב למבקרים על המגרש

מערכת היחסים בין בלינגהאם לטוכל ידעה לא מעט עליות ומורדות. לאורך התקופה האחרונה נרשמו מתחים בין השניים, כולל התבטאות של המאמן הגרמני שלפיה אפילו אמו עשויה למצוא חלק מההתנהגות של הקשר על המגרש "דוחה", אמירה שלא התקבלה היטב אצל השחקן וסביבתו. בהמשך הוא גם נותר מחוץ לסגל באוקטובר, ולאחר המשחק מול נורבגיה אף דווח על עימות מילולי בין השניים.

למרות הכל, בלינגהאם המשיך להוכיח את עצמו בזכות היכולת, המנהיגות והבגרות שהציג על המגרש. לאורך השנים הוא היה תחת זכוכית מגדלת מצד התקשורת האנגלית, שחיפשה את הכוכב הבא שיוביל את דור השחקנים המוכשר של הנבחרת. "הם תמיד צריכים מישהו שישחק את תפקיד הנבל... נראה שהפעם זה אני", אמר בעצמו בסרט התיעודי "Out Of The Floodlights".

ג'וד בלינגהאם. בעל הבית של אנגליה (רויטרס)

לצד הביקורת, בלינגהאם זכה גם לתמיכה רחבה. חלוץ העבר גבריאל אגבונלהור אמר: "אם שחקן אחר היה עושה את אותם הדברים, זו בכלל לא הייתה כותרת. כשצריך להעיר לו, צריך, אבל הגזמנו. תעזבו את הילד בשקט". גם אגדת אנגליה איאן רייט יצא להגנתו: "הם שונאים את העובדה שלא הצליחו לעצור את הקריירה שלו כמו שעשו לאחרים. בלינגהאם מקבל יחס שונה מסיבות שהן הרבה מעבר לכדורגל".

מעבר להישגיו במועדונים, בלינגהאם כבר נבחר לשחקן השנה של אנגליה לעונת 2024/25, מחזיק בשיא מספר ההופעות בנבחרת לפני גיל 21 והוא גם הכובש השני הכי צעיר של אנגליה בתולדות המונדיאל. בטורניר הנוכחי חמישה מתוך ששת שעריו השוו את התוצאה או העלו את אנגליה ליתרון, והמבקרים, שרק לפני חודשים ספורים ביקשו להשאיר אותו מחוץ לסגל, ממתינים כעת לראות האם יוסיף גם את השער השביעי בדרך אולי לגמר היסטורי.