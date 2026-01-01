גלזר מתנדנד, חיפה מקווה שירין לוי יחתום השבוע

שוער הכוכב האדום מחכה להתקדמות עם מטאליסט לגבי ירמקוב כדי לקבל תשובה אם הוא יכול לארוז את המזוודות, הירוקים שואפים לפתור גם את סאגת הקשר

סאגת השוער שאמור לעמוד בשער מכבי חיפה טרם הגיעה לסיומה, ולפחות כרגע שני השוערים הראשונים הם גיאורגי ירמקוב שדורש לעזוב ושריף כיוף שסיכם בהפועל רמת גן ומחכה לאור ירוק על מנת לעזוב. מי שמחכה מהעבר השני של הים לתשובות אם הוא יכול לארוז את המזוודות בדרך חזרה לישראל הוא השוער עומרי גלזר.

הכוכב האדום ומכבי חיפה ממשיכות להתנהל לגבי גובה הפיצוי שהסרבים דורשים. כרגע אין הסכמות בין המועדונים, אבל נראה שברגע שתהיה התקדמות ממשית בין מכבי חיפה למטאליסט על גובה תג המחיר של ירמקוב, יהיה קל יותר לסלול את דרכו של גלזר חזרה לכרמל.

ירין לוי יחתום השבוע?

סוגיה נוספת שאמורה להיפתר בימים הקרובים היא סביב הקשר ירין לוי, שטרם חתם על חוזה רשמי חדש כפי שמכבי חיפה רוצה, בכפוף לכך שידחה את סעיף היציאה של 2.5 מיליון אירו לקיץ הבא. מדובר במשהו שהירוקים משוכנעים שניתן להגיע להסכמות לגביו, אבל במקביל במועדון יודעים שכל זמן שהנושא פתוח יהיו עוד צדדים, למשל בית"ר ירושלים, שתשמח אם תהיה הצעה כבר עכשיו עבור ירין לוי והוא יימכר במחיר שנקבע על 2.5 מיליון אירו, מה שישלשל לקופת בית"ר סכום של 5 מיליון שקלים.

ירין לוי (באדיבות המועדון)

הקבוצה עצמה ממשיכה להתאמן ומחר תשחק מול מ.ס קריית ים מהליגה הלאומית ללא מספר שחקנים שנמצאים בשלבים אחרונים של פציעה, כמו מנואל בנסון, קני סייף ויילה בטאיי, שנפצע במהלך המחנה. גם עמית ארזי פצוע בשריר הארבע ראשי ומחכה לתוצאת הבדיקה שעבר.

בגזרת השחקנים שאינם נמצאים בתוכניות, אבל מתאמנים בקבוצה מתוקף החוזים שלהם, דולב חזיזה, גוני נאור, שואו, טריבנטה סטיוארט ומתיאס נהואל, אין תזוזה והם עדיין יושבים על תקציב הקבוצה.