לאמין ימאל רוצה לחגוג יום הולדת 19 מול צרפת

לפני שנתיים הוא הכניע את הטריקולור בחצי גמר היורו לקראת יום הולדת 17, ומחר דרוש יותר משחזור בחצי גמר המונדיאל. יעמוד בהבטחה בדרך להיסטוריה?

מזל טוב ללאמין ימאל! הכוכב הספרדי חוגג 19 היום (שני), ומחר (22:00) מצפה לו חצי גמר גביע העולם מול צרפת. לפני שנתיים וארבעה ימים הוא כבר שיחק בחצי גמר מול צרפת, רק באליפות אירופה. היה זה עוד כאשר הוא היה טכנית בן 16, וכבר היה הדמות המרכזית של השואו.

הצרפתים עלו אז ליתרון מוקדם מנגיחה של רנדל קולו מואני, וספרד נקלעה לבעיה. לאמין ימאל פתר אותה בשער מרהיב ביותר. בדקה ה-21, הוא היטעה את אדריאן ראביו, ייצר לעצמו מצב בעיטה ושלח כדור אדיר מחוץ לרחבה לחיבורים. מייק מניאן זינק, אבל היה חסר אונים אל מול העוצמה והדיוק. ארבע דקות מאוחר יותר, השלים דני אולמו את המהפך, והאדומים עלו ל-1:2 בדרך לגמר ולהנפת הגביע. לצרפת האפרורית והמשעממת לא הייתה תשובה הולמת.

היה זה הכיבוש הראשון של לאמין ימאל ביורו 2024, אבל זה היה הטורניר שלו כבר קודם לכן. אחרי עונה אחת בלבד בהרכב ברצלונה, הילד לא היסס לקחת את המשחקים על עצמו כאילו היה כוכב ותיק. ארבעה בישולים היו לו באליפות אירופה, כולל לדני אולמו ברבע הגמר הגדול מול גרמניה ולניקו וויליאמס בגמר מול אנגליה. את פרס השחקן הצעיר המצטיין הוא לקח ללא מתחרים, ומדליית הזהב הייתה סוג של מתנה לרגל יום הולדתו ה-17. הלחץ לא הטריד אותו כלל, ונדמה היה כי הוא נולד כדי לזהור על הבמה הגדולה.

לאמין ימאל עם גביע היורו (IMAGO)

בשנתיים שחלפו מאז, לאמין ימאל זהר. הוא הפך בהדרגה לאחד השחקנים הגדולים בתבל, זכה בשתי אליפויות ספרד במדי ברצלונה, והבקיע גם 11 שערים בליגת האלופות בה טרם הצליח להגיע לגמר. לגביע העולם הוא הגיע על תקן הסופרסטאר של ספרד, אבל גם עם ספקות גדולים בעקבות הפציעה שספג בשלהי אפריל. מתיחת השריר בעת ביצוע הפנדל השגרתי במפגש מול סלטה ויגו גרמה לדאגה לקראת גביע העולם, ושחקן האגף הגיע לארצות הברית במצב לא אידיאלי. למעשה, הוא עדיין לא הטביע את חותמו על הטורניר כמו לפני שנתיים.

במשחק הראשון נגד כף ורדה, שהסתיים באופן סנסציוני בתיקו מאופס, שולב לאמין ימאל רק כמחליף מאוחר, והציפיה הייתה גדולה לפני המפגש מול סעודיה במחזור השני. לקראת משחקו הראשון בקריירה בהרכב בגביע העולם, בחר המאמן לואיס דה לה פואנטה בהשוואה מעניינת למדי. הוא ניסה לא להקביל את נער הפלא הספרדי לליאו מסי או לדייגו מראדונה, וגלש במקום זאת לעולם האמנות. "הוא בוגר מאוד בכדורגל, וזה טבעי לגמרי עבורו. יש לו עוצמה יוצאת דופן. צריך לאפשר לו ללכת בדרך שלו, ושחקנים חריגים כאלה מוכנים לכך. הם גאונים כמו סלבאדור דאלי או מיכלאנג'לו שציירו תמונות. הם שונים. מבחינתנו זה חריג, אבל מבחינתם זה נורמלי. הם מרגישים נוח בקיצוניות", אמר המאמן הלאומי.

את הקרב ההוא מול סעודיה פתח לאמין ימאל עם שער, אבל זה היה ונותר הכיבוש היחיד שלו במונדיאל עד כה. גם לא נרשם לזכותו אף בישול בשלב זה. הוא מוביל בדירוג הכדרורים המוצלחים בפער גדול מכל היתר, עם 3.45 דירבלים ל-90 דקות, לפני מייקל אוליסה במקום השני ומסי במקום השלישי, אבל בינתיים זה לא בהכרח תכליתי. בראיון שהעניק בתחילת המונדיאל לעיתון ‘אל פאיס’, טען לאמין ימאל: "אני יודע שתמיד יהיו מולי שלושה שחקנים. אולי שניים אם אני בר מזל, אבל אף פעם לא אחד. המאמן תמיד אומר לי שאם יש שלושה שחקני יריב מולי, נשארים חברים פנויים ללא שמירה. צריך לנצל את את זה, אבל כדרור הוא אלתור".

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

לאמין ימאל אף הצהיר כי אף נבחרת לא יכולה לעמוד בפני ספרד אם האדומים משחקים כמו שהם יודעים. הביטחון העצמי שלו היה ונשאר גבוה – זה סימן ההיכר שלו. אחרי שלב בתים לא מרשים, הוא הבטיח שהכל יתחבר בנוקאאוט, ובניצחון 0:3 על אוסטריה אכן הציגו הספרדים את ההופעה הטובה ביותר שלהם בטורניר. קצת קשה לומר זאת על הניצחונות הדרמטיים על פורטוגל בשמינית הגמר ועל בלגיה ברבע הגמר שהושגו בזכות שערים מאוחרים של מיקל מרינו המופלא. איך שלא תסתכלו על המצב, זה עדיין לא זה.

מול הבלגים אף ספגה ספרד לראשונה במונדיאל. היא מתבססת הקיץ על הגנה מאורגנת מאוד, אך הרבה פחות מלהיבה התקפית בהשוואה ליורו 2024. לקראת חצי הגמר, קל לזהות את המהפך שחל בתדמית של שתי הנבחרות. לפני שנתיים, תיסכלה צרפת את הצופים בהופעות נטולות יצירתיות, לא מצאה את הנוסחה הנכונה בחוד וכבשה ארבעה שערים בלבד בשישה משחקים. באופן טבעי, האוהדים הנייטרלים היו אז בעד ספרד השמחה, המלהיבה והתוססת.

יממש את ההבטחה?

הפעם, צרפת היא הנבחרת הכיפית ביותר לצפיה. קיליאן אמבפה בכושר אדיר עם שמונה כיבושים, אוסמן דמבלה תרם חמישה שערים, אוליסה מוביל את דירוג המבשלים, ולאף יריבה לא היה בינתיים סיכוי מול העוצמה ההתקפית הזו. הקהל הנייטרלי עשוי הפעם להיות בעדה. מאידך, אנחנו מדברים על סנגל, עיראק, הרכב משני של נורבגיה, שבדיה, פרגוואי ומרוקו. אף אחת מהן לא מתקרבת לאיכות של ספרד, ובחצי הגמר יהיה זה המבחן הגדול של הצרפתים. במקביל, זה גם המבחן הגדול של לאמין ימאל. זה הזמן לממש את ההבטחה שספרד תדרוס כל יריבה כשהיא במיטבה.

המבחן שלו. לאמין ימאל (רויטרס)

הזיכרונות מלפני שנתיים עדיין טריים בזיכרון. ראביו עדיין כאן, וכך גם מניאן. הם יודעים היטב את הסכנה, אך כלל לא בטוח שזה יעזור להם אם וכאשר לאמין ימאל יתייצב מולם במלוא הדרו. הוא נולד בדיוק בשביל המשחקים האלה, והפעם האתגר יהיה גדול יותר מאשר ב-2024. המטרה היא לסדר לעצמו מתנה מצוינת נוספת ליום הולדת, וההישג המטורף נמצא במרחק נגיעה – לאמין ימאל מסוגל להיות הטינאייג'ר הראשון אי פעם שזוכה גם באליפות אירופה וגם בגביע העולם.

אוהבת דרמה: ניצחון דרמטי לספרד על בלגיה

ויש לו גם אוהד חדש שלא חווה את יורו 2024. האח הקטן קיינה רק בן שלוש, ורק מתחיל להבין את מה שלאמין ימאל עושה על הדשא. החגיגות שלו עם השאגות "ואמוס" ריגשו את העולם אחרי הניצחון על אוסטריה, וגם התמיכה הזו תהיה חשובה עבור הנער הכי יוצא דופן שהיה אי פעם. בגיל 19 בלבד, לאמין ימאל הוא כוכב מנוסה, ויודע להתמודד עם המעמסה על כתפיו. והוא יידרש למשחק טוב אפילו יותר בהשוואה לחצי הגמר לפני שנתיים כדי להגשים את החלום.