התעלומה שמאחורי התמונות של אוליסה באינסטגרם

שחקן נבחרת צרפת מחק את כל התוכן הישן והחל להעלות תמונות מטושטשות, מפוקסלות וכמעט בלתי ניתנות לזיהוי. הסיבה נחשפת: מי עומד מאחורי התמונות?

במהלך מונדיאל 2026 הפך חשבון האינסטגרם של מייקל אוליסה לאחת התופעות המדוברות ברשת. שחקן נבחרת צרפת מחק את כל התוכן הישן והחל להעלות תמונות מטושטשות, מפוקסלות וכמעט בלתי ניתנות לזיהוי, מה שהוביל לעשרות אלפי תגובות וניסיונות לפענח את מקורן. ברשת אף נפוצה גרסה שלפיה הצלמת פלורנס פרנה צילמה את התמונות כמעין "נקמה" בפיפ"א, אך הסיפור כולו התברר כלא נכון.

לפי השמועות, פרנה לא קיבלה אישור סיקור מהמונדיאל ולכן צילמה את אוליסה דרך מסך הטלוויזיה מביתה. אלא שהצלמת עצמה נאלצה להבהיר כי מעולם לא ביקשה הסמכה מפיפ"א, לא נדחתה על ידה, ואף אינה עובדת עם אוליסה. "ראיתי הרבה מידע שגוי וסיפורים מומצאים בטוויטר ועכשיו גם באינסטגרם", כתבה בחשבון הרשמי שלה.

פרנה הדגישה כי מעולם לא אמרה שלא קיבלה ויזה, אלא רק שלא הייתה מוסמכת לסקר את הטורניר, וסיימה את ההבהרה במסר חד: "תודה על כל התמיכה, אבל אני לא הצלמת של אוליסה. אמרתי את זה מההתחלה. הצלם שלו הוא לוקאס קורשאן".

האינסטגרם של אוליסה (צילום מסך)

מי באמת עומד מאחורי הפרויקט של אוליסה?

הצלם האמיתי שמלווה את אוליסה הוא לוקאס קורשאן, צלם ומנהל קריאייטיב גרמני שעבד לאורך השנים עם מותגים כמו אדידס, נייקי, אפל, מרצדס ופרדה. במהלך המונדיאל הוא ליווה את שחקן הכנף הצרפתי ובנה את השפה הוויזואלית החדשה של חשבון האינסטגרם שלו.

גם הסגנון הייחודי של התמונות אינו המצאה של קורשאן. לדבריו, אחת ההשראות המרכזיות שלו היא הצלם האגדי הארי גרויארט, שכבר בשנת 1972 צילם שידורי ספורט ישירות ממסכי טלוויזיה ויצר את אותו מראה מטושטש ומגורען שהפך כעת לוויראלי.

האינסטגרם של אוליסה (צילום מסך)

הבלבול נוצר משום שבמקביל לפרויקט של אוליסה, פרנה העלתה לרשת סדרת תמונות שצילמה ממסך הטלוויזיה במהלך המונדיאל. התמונות התאפיינו במרקם ייחודי, בצבעים מעוותים ובאפקט ה"מוארה", שנוצר מהמפגש בין חיישן המצלמה לפיקסלים של המסך. הדמיון בין שני הפרויקטים הוביל את הגולשים לחבר ביניהם וליצור סיפור שמעולם לא התרחש.

האינסטגרם של אוליסה (צילום מסך)

למעשה, פרנה כלל אינה צלמת חובבת. היא עבדה לאורך השנים עם אדידס, נייקי, לקוסט, ג'ורדן והתאחדות הרוגבי הצרפתית, וסיקרה אירועים גדולים כמו אולימפיאדת פריז, רולאן גארוס ואליפות אירופה. עוד לפני פתיחת המונדיאל היא סיפרה שלא תכננה לבקש הסמכה לטורניר, משום שרצתה לחוות אותו מזווית אחרת. "לא תמיד צריך להיות על קו המגרש כדי לראות כדורגל בצורה שונה", כתבה אז, משפט שהפך, בלי שהתכוונה, לחלק מאחת האגדות הוויראליות הגדולות של הטורניר.