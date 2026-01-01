7 נקודות לשארפ בהפסד סקרמנטו, דיבאנטסה כיכב

וושינגטון הביסה 85:104 את הקינגס עם הצגה של הבחירה מספר 1 בדראפט, שקלע 23 נקודות, 32 לוויל ריילי. ריינו הוביל את המפסידים עם 20, 17 לקליפורד

משחקי ליגת הקיץ של ה-NBA בלאס וגאס נמשכו הלילה (בין ראשון לשני), כאשר וושינגטון שמרה על מאזן מושלם עם ניצחון משכנע 85:104 על סקרמנטו. עמנואל שארפ קלע שבע נקודות (2 מ-8 מהשדה, 1 מ-6 לשלוש), קלט שני ריבאונדים, מסר שני אסיסטים וחטף כדור אחד ב-22 דקות.

מי שגנבו את ההצגה היו וויל ריילי והבחירה מספר 1 בדראפט 2026, איי.ג'יי דיבאנטסה, שסיפקו תצוגות נהדרות. הם היו השחקנים היחידים בוושינגטון שקלעו בדאבל פיגרס, ויחד הם היו אחראים ליותר מחצי מהתפוקה ההתקפית של קבוצתם.

ריילי הוביל את הקלעים עם 32 נקודות ב-9 מ-14 מהשדה, והוסיף שישה ריבאונדים ושלושה אסיסטים. דיבאנטסה, הבחירה הראשונה בדראפט האחרון, הרשים עם שורת סטטיסטיקה מגוונת של 23 נקודות, שבעה ריבאונדים, שני אסיסטים, שלוש חטיפות ושתי חסימות.

איי. ג׳יי דיבאנטסה (רויטרס)

הקלעים של סקרמנטו

מן העבר השני, מקסים ריינו, הוביל את סקרמנטו עם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים (לצד שלושה אסיסטים). ניק קליפורד המשיך את הקיץ המרשים שלו עם 17 נקודות, ארבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים. הרוקי שנבחר בסיבוב הראשון, דריוס אקאף ג'וניור, קלע 12 נקודות ומסר ארבעה אסיסטים, וג'ונתן מוגבו תרם 11 נקודות, תשעה ריבאונדים, שני אסיסטים ושתי חסימות.

שתי הקבוצות יחזרו לפרקט ביום שלישי. הקינגס (מאזן 1:1) יפגשו את ברוקלין נטס, בעוד הווויזארדס (מאזן 0:2) יתמודדו מול שיקגו בולס.